Cote d'Ivoire: Collecte de sang - Le personnel de la centrale électrique d'Azito fait don de plus de 200 poches

Les dirigeants de Azito opération et maintenance (Azito O&M), la société d'exploitation de la centrale électrique riverain éponyme, ont organisé, mercredi dernier, une opération de collecte de poches de sang. De nombreux agents de l'entreprise, auxquels se sont joints des populations du village d'Azito, des prestataires et des fournisseurs, ont volontariat pris part à l'exercice. Qui a permis à l'équipe du Centre national de transfusion sanguine (Cnts), déployée pour l'occasion, de recueillir plus de 200 poches de sang.

L'initiative, au dire du directeur général d'Azito O&M, Honorat Boua, s'inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Elle est également une réponse à l'appel des autorités sanitaires et du Cnts exhortant les populations ivoiriennes à faire don de leur "liquide précieux" pour juguler le déficit et sauver des vies humaines. " C'est un engagement citoyen pour nous de faire don de notre sang et de venir au secours de la banque de sang (...). Le produit que nous fabriquons contribue déjà au bien-être des populations. L'électricité aide à sauver la vie, et le sang c'est la vie. Donner de son sang, c'est communiquer la vie, donner une partie de soi à autrui ", a confié Honorat Boua.

Pour lui, il y a beaucoup de déplacement de populations en cette fin d'année. Il y a plus de risques d'accident et donc plus de sollicitations de sang auprès du Cnts. Il appelle les Ivoiriens à se mobiliser pour éviter les ruptures de stock.

Mme Ouattara, membre de l'équipe du Cnts, a salué à sa juste valeur l'initiative d'Azito O&M. " Ce sang est destiné à tous les malades nécessiteux, en particulier les enfants et les femmes. Nous heureux de pouvoir compter sur nos hôtes, et souhaitons qu'ils nous invitent régulièrement pour ce genre d'opération ", a-t-elle dit.