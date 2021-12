Cote d'Ivoire: Journées de la fonction publique - Les innovations du Trésor Public expliquées au public

Du 13 au 17 décembre 2021 s'est déroulée la première édition des Journées de la Fonction Publique (Jfp). Objectif, promouvoir le service public et valoriser l'action publique et ses animateurs que sont les fonctionnaires et agents de l'Etat. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (Dgtcp), était au nombre des exposants. Cette administration certifiée Iso 9001 version 2021, a saisi l'occasion pour expliquer au public ses missions et ses innovations pour assurer la satisfaction de l'usager du service public.

En effet, justifiant la participation active du Trésor Public à ces journées, le Directeur Général Adjoint, Ahoussi Arthur soutient qu'il s'agit de la preuve que cette administration demeure citoyenne et en tant que telle, est au service de l'Etat de Côte d'Ivoire et de l'ensemble de ses populations. Ainsi, pour mener à bien ses missions et répondre efficacement aux aspirations de ses usagers, le Trésor Public multiplie ses innovations.

Le Trésor Public veut aussi faire de la vulgarisation des Technologies de l'Information et de la Communication un véritable levier de performance. Cette Institution fait aussi de la planification de ses acticités une priorité. C'est pourquoi, l'Administration s'est engagée dans la digitalisation de ses procédures de travail et de ses outils de gestion. Il s'agit de mettre en place des modes opératoires dématérialisés et des outils technologiques associés pour soutenir les processus. La digitalisation s'appuie sur des outils variés, composés entre autres de l'internet, des objets connectés, des applications mobiles et des logiciels métiers. Le Trésor entend ainsi consolider la gestion économique et financière, assainir davantage les finances publiques et mettre en œuvre les réformes sectorielles majeures

En vue donc de faire face à l'amenuisement des ressources extérieures, et de répondre au besoin de financement du développement, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a décidé d'améliorer le niveau de paiement des dépenses effectuées dans ses caisses par les usagers/clients et, en ce qui le concerne, le niveau de recouvrement des recettes.

Ainsi, fort de ses acquis liés aux Technologies de l'Information et de la Communication (Tic), notamment en matière de digitalisation, le Trésor Public a mis en place une plateforme digitalisée et sécurisée dénommée TrésorPay et une monnaie électronique dénommée TrésorMoney à l'effet d'atteindre ses objectifs de mobilisation.

Au total les échanges et explications fournies aux visiteurs de son stand, ont permis à ceux-ci d'avoir, non seulement une meilleure connaissance des missions du Trésor Public, mais surtout une parfaite mesure de son impact permanent sur la vie économique et financière de la Côte d'Ivoire. Le Trésor Public, selon ses dirigeants, se donne l'ambition de réinventer le service public.