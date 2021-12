Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - La centrale électrique d'Azito comble 350 tout-petits de la maternelle du village

Les jeunes apprenants du Centre de protection de la petite enfance (Cppe) Djoman Djako du village d'Azito, dans la commune de Yopougon, vont certainement célébrer la fête de Noël dans la joie. Ils ont reçu de nombreux cadeaux offerts par Azito Opération & Maintenance (Azito O&M), l'entreprise d'exploitation de la centrale électrique riveraine, et son partenaire Globeleq.

C'était à l'occasion d'un arbre de Noël parrainé par le directeur général d'Azito O&M, Honorat Boua, le mercredi 15 décembre, dans l'enceinte de l'établissement. Les 350 mômes de l'école maternelle d'Azito sont repartis les bras chargés de jouets et de gadgets.

Honorat Boua a réitéré l'engagement de la centrale électrique aux côtés des enfants du Cppe Djako Djoman. " Au-delà de notre mission de fourniture de l'électricité, nous œuvrons aussi dans le social, entre autres, dans l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est pourquoi, depuis quelques années, nous organisons un arbre de Noël pour les enfants de ce village afin de susciter en eux le goût et l'envie d'apprendre ", a confié le directeur général d'Azito O&M.

Le responsable des ressources humaines d'Azito O&M, Marcellin Adou a, à son tour, rappelé que la fête de Noël est un moment de joie, de partage et de solidarité. " Nous voulons donner à la vie ce qu'elle nous a offert. Et ce bonheur, nous avons pu le lire dans les yeux de ces enfants et de leurs parents. Nous invitons toutes les entreprises opérant en Côte d'Ivoire à faire autant ", a-t-il préconisé.

La directrice de l'établissement hôte, Minata Seri, a indiqué que les fêtes de Noël sont des moments privilégiés pour les tout-petits et une occasion pour les parents de revivre leur enfance. " Nos élèves ont été sages depuis le début de la rentrée. Aujourd'hui le père Noël est venu pour les récompenser et leur demander de redoubler d'effort et d'ardeur au travail ", a-t-elle ajouté.

Les enfants de la maternelle d'Azito ont profité de l'occasion pour faire montre de leurs talents aux parents et aux invités. Ils ont présenté avec brio des sketchs et des ballets, ils ont interprété des chants et récité des poèmes. Le public a également eu droit à un concours de "Miss" et de "Bagnon", puis à un repas offert par les organisateurs