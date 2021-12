Cameroun: L'Archevêque de Bamenda - Les attaques s'intensifient, avec une grande souffrance des civils

Bamenda — " La situation dans les régions anglophones est encore très tendue. Selon les observateurs, les " Amba Boys " (les groupes indépendantistes, ndlr) intensifient leurs attaques contre les militaires. Cela entraîne une réaction violente de l'armée, mais touche également la population civile. Récemment, par exemple, des groupes armés ont posé une bombe près d'un centre de l'armée, ce qui a détruit le bâtiment et tué certains des soldats. En réponse, ils ont mis le feu aux maisons de la zone, faisant des morts parmi les militaires et au moins deux parmi les civils, ainsi que plusieurs maisons complètement détruites". Cette information a été communiquée à l'Agence Fides par l'Archevêque de Bamenda, Mgr Andrew Nkea Fuanya. Les zones anglophones continuent de représenter un foyer de grande tension au Cameroun alors que le processus de dialogue peine à avancer.

L'Archevêque poursuit : "Il n'y a pas eu de progrès ces derniers temps. C'est maintenant une période pleine d'activités, à tous les niveaux, et nous espérons qu'après les vacances de Noël, nous pourrons reprendre le processus de rencontre et de dialogue. En ce qui concerne la situation générale, après avoir souligné que les attentats ont augmenté en nombre et en intensité, il faut dire que, du point de vue social, la vie continue : les gens ont appris à vivre avec cet état de fait absurde et à s'en sortir. Les commerces, les bureaux et les transports continuent de fonctionner. Même les écoles sont ouvertes, bien que pas toutes, seulement dans les grands centres, disons 60% des écoles sont ouvertes. À cette époque de l'année, les villes sont pleines de décorations de Noël, les églises sont toujours pleines, et si quelqu'un passait par là, il ne se rendrait peut-être pas compte qu'il y a une guerre en cours. Les gens sont fatigués, ils veulent revenir à la normalité et avec ces événements, ils en profitent pour le montrer à tous. En tant qu'Église, également à travers l'intervention de Caritas et de la Commission "Justice et Paix", nous agissons pour soutenir les nouveaux déplacés internes créés par les dernières attaques, et nous espérons vraiment que Noël illuminera les cœurs et que la nouvelle année apportera de bonnes nouvelles".

Outre la situation tendue qui existe depuis des années dans les régions occidentales anglophones, des problèmes sont apparus récemment dans le nord du pays, où des bergers et des pêcheurs se sont violemment affrontés pour des questions d'eau. Rien qu'au cours des dernières semaines, il y a eu 22 morts et des milliers de personnes déplacées.

L'Évêque de Yagoua", a conclu Mgr Andrew Nkea Fuanya, nous a dit que la situation est très grave. Ces conflits tribaux internes sont vraiment inquiétants, surtout dans cette région du pays où nous devrions tous être unis afin de ne pas offrir de marge de manœuvre à l'avancée de Boko Haram, très actif dans cette zone".