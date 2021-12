Congo-Kinshasa: Leadership National Congolais de Progrès - Quel argument pouvons-nous opposer contre les peuples blancs, jaunes et noirs ?

Les Congolais se condamnent, eux-mêmes, à n'avoir qu'un seul droit par rapport à la Marche de l'Humanité vers la Culture, la Civilisation et le Progrès, c'est le droit d'en mourir de rêve, d'ambition, d'envie, d'aspiration, d'appétit et d'éternelle illusion.

Quel argument pouvons-nous opposer contre les peuples blancs, jaunes et noirs qui affirment que l'élite congolaise est la plus médiocre du Monde ; que le Peuple congolais (y compris les leaders, les intellectuels, les religieux, les dirigeants, les professeurs d'université... ) est devenu une coquille vide au fur à mesure que la Tragédie perdure et s'aggrave ; que notre Peuple est le plus arriéré de la Terre, un peuple inutile, une honte, un cancer pour l'Humanité, un poids à traîner pour les autres peuples ; un frein et un obstacle au progrès du Monde ; un peuple qui ne mérite pas de vivre et qui doit être éradiqué de la surface de la Terre ?

C'est avec superficialité, irresponsabilité, complaisance, légèreté, infantilisme, naïveté et lâcheté que le Peuple congolais parle de tous les problèmes, même des problèmes fondamentaux, graves et extrêmement importants qui touchent à sa dignité, à sa fierté, à sa survie, à son indépendance, à sa souveraineté, à ses libertés, à ses droits, à la gestion de son pays et à son avenir.

Ces problèmes sont notamment ; l'application d'une constitution étrangère dans un pays indépendant et souverain pendant que nous gardons dans nos tiroirs des constitutions rédigées par les fils du Pays, le tribalisme, l'intégrité de notre Territoire national, le bradage de la nationalité congolaise, l'acceptation de l'organisation récurrente des processus électoraux viciés, corrompus, frauduleux et contre producteurs pour les intérêts de notre Nation et de notre Peuple, l'occupation étrangère, la présence des étrangers dans les institutions étatiques y compris à la Présidence de la République, au Sénat, à l'Assemblée nationale, à l'armée, à la police, dans les services de sécurité, dans les sociétés et les entreprises de l'Etat, le contrôle de nombreux secteurs de la vie nationale par les étrangers (banques, commerce... ), les détournements des millions de dollars US, la déliquescence de la justice, les conflits armés interminables et les crimes à l'Est de notre Pays, l'inviolabilité de nos frontières nationales, l'entrée des troupes armées des pays voisins sur notre Territoire, le projet de balkanisation, le profil des dirigeants, le niveau et la qualité de l'enseignement, les salaires des enseignants, les bâtiments scolaires, les programmes des cours, l'état des bibliothèques, notre survie grâce à la mendicité internationale alors que notre Pays est l'un des Géants d'Afrique et du Monde...

Le Peuple congolais est vidé par tous les systèmes déshumanisants qui se sont succédé dans notre Pays ; il est emporté dans un tourbillon créé et entretenu par nos ennemis étrangers et internes, tourbillon de rumeurs, de Fake news, d'informations approximatives... qui se suivent et les unes et les autres à une vitesse vertigineuse sans qu'il ne puisse avoir le contrôle sur les événements et sans être acteur et artisan de son destin ; il est vidé de toute capacité et aptitude de réfléchir en profondeur sur un problème et de prendre des décisions courageuses et bénéfiques en faveur de notre Pays et de notre Peuple ; il est vidé de toute densité axiologique (référence à l'éthique, à la morale), de toute capacité de transcendance et d'élévation spirituelle ainsi que de toute substance noble et métaphysique.

Depuis 1960 jusqu'à ce jour (plus de 60 ans après la proclamation de l'indépendance nationale le 30 juin 1960), non seulement nous avons été incapables de mettre fin à la Tragédie et d'engager, dans la voie du progrès, notre Pays - un pays aux ressources immenses et diversifiées et aux potentialités considérables qui en font l'un des Géants d'Afrique et du Monde -, nous avons fait de la RDC un pays sinistré comme le démontrent tous les paramètres et indicateurs internationaux.

Le Peuple crétinisé, abruti et animalisé est condamné à mener une vie végétative ; il est plongé dans la précarité extrême, dans la désolation et le deuil permanent. Ses besoins vitaux, primaires et fondamentaux n'étant pas satisfaits par les leaders et les dirigeants, il est agonisant ; il se voit menacé par un suicide collectif et est conduit pas l'instinct de survie pour reculer la survenue de la mort.

N'ayant plus confiance dans l'Etat, les dirigeants, les Institutions et les Services publics qui ne font rien pour réaliser ses aspirations légitimes et profondes, le Peuple voit sa conscience nationale s'évaporer, il descend au niveau le plus bas de la conscience humaine : le niveau tribal.

Sa conscience tribale émerge et s'absolutise même ; il compte sur les liens de sang (les liens primaires qui ne sont fondés sur aucune valeur élevée) pour sa survie, sa sécurité, sa progression dans la vie.

L'autre source du tribalisme est constituée par les leaders et les dirigeants dépourvus de tout idéal, de tout projet de société ; ils secrètent à leur tour le venin du tribalisme dans la société pour obtenir le soutien politique des membres de leurs familles biologiques, de leurs clans, de leurs tribus, de leurs provinces...

Depuis 1960 jusqu'à ce jour, la stratégie est la même : chaque fois que, grâce au combat, aux efforts, aux sacrifices et au martyre de notre Peuple, le système déshumanisant est essoufflé, fragilisé, affaibli et devient agonisant et que la victoire définitive du Peuple s'approche, les leaders et les dirigeants trahissent le Peuple en accourant au chevet du système déshumanisant avec des bombonnes d'oxygène, des perfusions et des transfusions. Ils échafaudent des arrangements avec les maffieux rejetés et combattus par notre Peuple.

Au lieu de tout faire pour doter notre Pays du Leadership de progrès comme c'est le cas dans tous les pays qui se développent et d'instaurer un Etat de droit réellement indépendant, souverain et démocratique moderne, nous voyons presque toute l'élite congolaise réclamer le soit- disant " consensus " au sein de toute l'élite congolaise, des leaders et des dirigeants d'hier et ceux d'aujourd'hui pour permettre aux maffieux et aux criminels (qui sont la Cause principale de la Tragédie, de sa pérennisation et de son aggravation) de se retrouver encore une fois dans les institutions étatiques.

Une fois que ces maffieux et ces criminels se revitalisent, récupèrent leur force et leur puissance, ils deviennent plus virulents qu'auparavant ; ils décuplent leur capacité de nuisance et de destruction. C'est ainsi qu'à chaque échéance, la Tragédie s'aggrave davantage.

Même dans nos villages, personne n'exigeait le consensus pour mieux diriger et réussir, il y avait des opposants. Le pluralisme idéologique, politique et syndical, l'existence des mécanismes de contrôle de pouvoir et de pression sociale, l'opposition politique, les organisations de la société civile, les mouvements féminins, les mouvements estudiantins, les organisations des professeurs d'université... font partie de la nature de la démocratie, de la légitimité du pouvoir démocratique, de son organisation, de son fonctionnement et de son exercice.

En se livrant chaque fois aux arrangements pour avoir un " consensus " et donc, une vision unique et une pensée monolithique, le Peuple congolais prouve le degré très avancé de sa déstructuration, de sa sclérose, de sa dégénérescence humaine, de l'appauvrissement de la société en idées, en valeurs, en créativité, en initiatives et en imagination.

Par le canal de ces arrangements, du consensus, des pactes, des alliances, des fronts communs, des unions sacrées et sacro-saintes, nous trahissons en toute lucidité et en toute conscience l'une des aspirations profondes et légitimes de notre Peuple qui réclame la rupture totale d'avec le système déshumanisant, ses fondations, ses piliers, ses géniteurs, des barons et ses gestionnaires ; nous maintenons délibérément, au pouvoir, la Cause principale de la Tragédie congolaise, de sa pérennisation et de son aggravation.

Tout ce que nous faisons soit- disant pour mettre fin à la Tragédie et instaurer un système de progrès ne s'attaque pas au fond du problème de la Tragédie ; ne résout pas les problèmes fondamentaux de notre Société ; s'arrête aux simples saupoudrages, aux décorations, aux symptômes, aux vernissages, aux apparences, aux épiphénomènes, aux arrangements entre leaders et dirigeants sans aucun souci des aspirations, des intérêts et des besoins mêmes vitaux et primaires de la population.

Tout ce que nous faisons consolide et pérennise le système déshumanisant ; revitalise ses fondations et ses piliers ; honore ses géniteurs et ses barons ; aggrave la Tragédie et nous conduit inexorablement vers la disparition de notre Pays en tant qu'un pays indépendant et souverain et vers un suicide collectif.

A suivre.

Fait le 10 décembre 2021

Pour le Leadership Congolais de Progrès

Dr François Tshipamba Mpuila

