Afrique: 3ème Sommet Turquie-Afrique - Istanbul - Christophe Lutundula insiste sur le maintien de la paix et sécurité pour stabiliser les institutions

"Des efforts seront déployés pour la paix et la sécurité en Afrique afin de mettre fin au terrorisme et stabiliser des institutions ", a rassuré le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires Etrangères, Christophe Lutundula, à l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires Etrangères en marge du troisième Sommet du partenariat Turquie-Afrique, à Istanbul, qui s'est tenu du 16 au 18 décembre 2021.

En effet, ces efforts seront également conjugués pour créer des conditions de travail des populations africaines et le climat des affaires des institutions publiques et privées. Et d'ajouter que le multilatéralisme efficace reste la voie indiquée pour la paix et la sécurité mondiale.

Pour le Chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, l'Afrique fait face à plusieurs défis. Notamment, sur le plan sécuritaire, éducatif et sanitaire avec la présence récurrente de la Covid-19. Voilà pourquoi, il a déclaré que la forte participation de l'Afrique au troisième Sommet du partenariat Turquie-Afrique est un indicateur de la confiance des pays africains envers la Turquie.

" Cette forte participation est révélatrice de la confiance de l'Afrique vis-à-vis de la Turquie. C'est un indicateur du profit tiré par l'Afrique dans sa coopération avec la Turquie, a-t-il dit. Il a remercié la Turquie pour le chaleureux accueil réservé aux invités et l'a félicité pour le succès de cet évènement de grande envergure en dépit de la pandémie de Covid-19.

Christophe Lutundula a également rappelé que la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions particulièrement négatives à travers le monde mais également dans les pays africains. C'est qu'il faille une mutualisation des forces pour éradiquer cette pandémie qui est un ennemi mondial. Et, la Turquie a multiplié le nombre de ses missions diplomatiques en Afrique aux cours de la dernière décennie, et le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique a aussi augmenté. Il a souligné que l'industrialisation est d'une grande importance pour le continent africain, précisant que les partenaires stratégiques du continent devraient prendre en compte cette priorité.

Pour ce faire, le Commissaire au Commerce et à l'industrie de l'Union africaine, Albert Muchanga, a également évoqué l'importance de la présence physique pour ce sommet des différentes délégations malgré l'épidémie.

" Notre rencontre se déroule à un moment extrêmement intéressant. C'est très agréable et important d'être ici tous présents à cette réunion ", a-t-il affirmé.

Le troisième sommet du partenariat Turquie-Afrique a débuté le jeudi 16 décembre et s'achèvera le samedi 18 décembre. Plus d'une dizaine de chefs d'Etat et de gouvernements africains ainsi qu'une délégation de l'Union africaine participe à l'évènement présidé par le chef de l'Etat turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le Ministre des Affaires Etrangères turc, Mevlut Cavusoghu a, quant à lui, parlé de l'importance que son pays accorde aux relations avec l'Afrique. Selon lui, la Turquie va aider le continent africain à faire face à la pandémie de la Covid-19 qui ravage le monde tout en ajoutant que 2,5 millions de vaccins seront mis à la disposition des pays africains.

Quid du Sommet ?

Selon la partie turque, ce 3ème Sommet a pour objectif de faire l'évaluation des résolutions prises lors des précédents Sommets de 2008 et 2014, de donner la redéfinition des mécanismes de collaboration entre la Turquie et les pays africains. Ce Sommet a abordé également des questions liées aux investissements turcs dans les pays africains, dans le but d'entretenir des relations gagnant-gagnant que le Président turc qualifie toujours de "partenariat stratégique".

Ces efforts politiques et diplomatiques sont suivis par les actions du secteur privé turc dont les investissements en Afrique ont atteint 6 milliards de dollars. La délégation congolaise, conduite par le vice-Premier ministre en charge des Affaires Etrangères à ces travaux préparatoires, est composée des ministres de la Santé, de l'EPST et de l'Agriculture.

Clôture

Le Président de la République démocratique du Congo et Président de l'Union Africaine, Félix-Antoine Tshisekedi a vivement salué l'engagement du Président turc Recep Tayyip Erdogan pour le renforcement de la coopération entre le continent africain et la Turquie.

"Ce que nous avons fait aujourd'hui ne fait que cimenter, accentuer cette coopération que nous voulons encore plus solide, car l'Afrique a énormément des défis à relever, notamment ceux liés aux infrastructures, a la santé et à l'énergie", a déclaré Félix Tshisekedi. Il a, en effet, a appelé la Turquie à soutenir le continent face à ses défis qui freinent son développement.

Le 3ème Sommet de partenariat Turquie- Afrique a abouti à une feuille de route qui va approfondir les relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et l'Afrique, a souligné le président Recept Tayyip.