Congo-Brazzaville: Formation - Un partenariat envisagé entre l'ARPCE et l'EST-Littoral de Pointe-Noire

Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), Louis-Marc Sakala, a échangé, le 18 décembre, avec les responsables et étudiants de l'Ecole supérieure de technologie du littoral de Pointe-Noire (EST-Littoral), dans la perspective d'un partenariat avec cet établissement universitaire basé dans la ville économique du Congo.

Le partenariat envisagé s'est dessiné lors d'une visite de Louis Marc Sakala et sa délégation à EST-Littoral, en marge du comité de direction de l'ARPCE qui s'est tenu à Pointe-Noire pendant trois jours.

" Dans la mesure de nos possibilités, nous verrons comment nous pourrons vous accompagner dans votre vocation de formation et de transmission de connaissances à nos enfants ", a déclaré le directeur général de l'ARPCE, à l'issue de fructueux échanges avec le directoire de l'établissement.

Pendant une heure, Louis-Marc Sakala s'est donné à un dialogue interactif avec les étudiants, illustrant par des exemples son propre parcours professionnel identique avec les formations dispensées par EST-Littoral.

" Ce que vous apprenez ici, c'est exactement ce que j'ai fait aussi il y a quelques années ", a indiqué le directeur général de l'ARPCE, comme pour mettre ses interlocuteurs en confiance et les encourager à poursuivre dans cette voie.

Plusieurs sujets ont été abordés par les étudiants, à l'instar des demandes de stages et l'intégration au sein de l'ARPCE. Ils ont exprimé un vif intérêt pour l'action du régulateur au cours de cet échange, que les responsables de l'EST-Littoral ont qualifié de " très intéressant et édifiant ".

Établissement privé d'enseignement supérieur dûment agréé par l'Etat, l'EST-Littoral a ouvert ses portes le 6 novembre 2000. En lien avec quelques entreprises, l'école se veut être un centre de formation " des professionnels de demain ", et assure des formations en alternance avec des programmes mis en place par l'IUT d'Evry Val d'Essonne (France).

L'EST-Littoral reçoit des élèves des séries A C, D, BG, E, F, G et S. Elle offre des formations aussi bien dans le domaine des technologies que de la gestion maritime et portuaire. L'établissement propose deux cursus de trois et quatre ans pour l'obtention respectivement du diplôme supérieur de technologie et de la licence professionnelle.

Louis-Marc Sakala était accompagné lors de cette visite de son directeur des Projets et de la prospective, Luc Missidibanzi, de son conseiller aux Ressources humaines, Armel Issay, et de sa responsable de communication et relations publiques, Sara Ahoui.