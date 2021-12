Congo-Brazzaville: Formation - Trente-huit officiers admis au deuxième cours supérieur d'administration militaire

Placé sous l'autorité du directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire en chef de première classe Alain Eugène Aignan Mpara, le deuxième cours supérieur d'administration intègre le cadre du renforcement des capacités techniques du personnel du domaine administratif.

Les trente-huit officiers stagiaires issus de la force publique sur quarante initialement inscrits ont reçu leur diplôme, le 18 décembre, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, à Brazzaville. Le cours avait principalement pour objectifs de dispenser les connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de division au sein de l'administration centrale du ministère de la Défense nationale et des états-majors des forces armées ; préparer les stagiaires aux engagements en opérations extérieures ; raffermir les connaissances en matière d'administration générale et des finances, et enfin, renforcer et actualiser les connaissances d'ordre juridique, économique et financier.

" Pour mener à bien cette entreprise, les enseignements administrés aux stagiaires ont été répartis en deux modules. Il s'agit notamment du module opérationnel, regroupant les domaines de connaissances militaires du niveau EMS1, pour un volume horaire de 312 heures ", a indiqué le directeur de stage, le colonel Lin Sibali Ngatsibi. Et d'ajouter : " Module cœur de métier, regroupant comme son nom l'indique, les domaines de connaissances techniques et générales spécifiquement liés au métier d'administrateur militaire, pour un volume horaire de 624 heures ".

Les résultats obtenus au terme des diverses actions engagées consacrent l'admission de trente-huit officiers stagiaires sur trente-huit présentés, soit un taux de réussite de 100% sanctionné d'une moyenne générale du stage qui est de 13,90/20. De manière plus précise, les statistiques définitives de ce cours se présentent comme ainsi qu'il suit : cinq ont obtenu une moyenne comprise entre 15,00/20 et 15, 99/20 ; quatorze ont obtenu une moyenne comprise entre 14,00 et 14,99/20; onze une moyenne comprise entre 13,00 et13,99/20 ; huit une moyenne comprise entre 12,00 et 12,99/20. La moyenne la plus forte du stage a été de 15,54 et la plus faible de 12,12.

S'adressant aux promus de ce deuxième cours supérieur d'administration militaire (CSAM2), le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire en chef de première classe, Alain Eugène Aignan Mpara, s'est exprimé en ces termes : " Le parchemin que vous venez d'obtenir matérialise sans nul doute l'ensemble des connaissances et compétences techniques acquises qui devront dorénavant caractériser votre action professionnelle de tous les jours ", soulignant qu'il s'agit d'intégrer que la formation reste continue. " Ne dormez donc pas sur vos lauriers, parce que c'est le seul moyen qui vous conduira certainement à un blocage. Il vous ouvre potentiellement de ce fait la porte vers les fonctions administratives d'un niveau supérieur et que nous vous souhaitons très radieux ", a-t-il conclu.

" Je dirais que ce sont des sentiments de joie, de grande satisfaction, de devoir accompli, mais aussi de responsabilité, parce qu'il nous appartiendra maintenant de mettre en pratique les connaissances acquises afin de participer à l'optimisation de l'action administrative. Je voudrais donc remercier l'Eternel des armées pour son soutien, monsieur le ministre de la Défense nationale, l'ensemble de la direction du CSAM2, mon père et ma mère évidemment pour leur soutien multiforme ", a déclaré, à l'issue de la cérémonie, le major de la promotion, le colonel Michel Ndombé, indiquant que le secret de la réussite le travail, la disponibilité pour faire le métier comme un bon militaire.