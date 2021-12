Congo-Brazzaville: Centrale hydroélectrique de Katende - Les travaux en voie d'être relancés

Près de 2 800 tonnes d'équipements sont déjà sur le site du barrage, alors qu'il reste 3 400 tonnes à la Société nationale de chemins de fer du Congo et 22 conteneurs à Conex Africa.

Le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mwenze, a effectué, le 18 décembre, une descente sur le site de la Centrale hydroélectrique de Katende, en vue de faire un état des lieux de la relance des travaux du barrage installé dans le territoire de Dibaya, province du Kasaï central. Il a dit avoir " des indications claires " afin que les choses reprennent de façon imminente.

Sur place, il a été annoncé qu'au total 2 800 tonnes d'équipements sont réceptionnées pour la relance des travaux de cette centrale hydroélectrique. Pour l'ingénieur chef de projet Kakobola et Katende, Fulgence Mutombo, cette acquisition permettra de relancer les travaux de ce barrage dont l'objectif est de déclencher le développement dans la région du Kasaï tout entière. " Sur le site, nous avons 2 800 tonnes d'équipements, 2000 sont arrivés avant et les 800 venaient récemment. Il nous reste 3 400 tonnes à la Société nationale de chemins de fer du Congo et 22 conteneurs à Conex Africa ", a-t-il fait savoir.

Cet ingénieur a expliqué au ministre que certains équipements ont été sabotés mais, selon lui, il y a lieu de voir dans quelle mesure récupérer ceux qui peuvent l'être. En termes d'équipements hydromécaniques, a-t-il expliqué, il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes. La mission effectuée avec le ministre a permis de se rendre compte des équipements qui peuvent être utilisés sans problèmes ainsi que ceux qui exigent un peu de retouche et ceux qui sont déclarés inutilisables.

Rappelons que depuis la pose de la première pierre pour la construction de ce barrage, il y a plus de dix ans, les travaux ne sont pas encore arrivés à leur fin et ont été arrêtés il y a plusieurs mois déjà. Lancé sous l'ancien président Mobutu et repris par le régime de Kabila, ce projet a connu plusieurs poses de la première pierre. À ce jour, les travaux qui avaient atteint 60 % d'exécution ont dû être arrêtés en 2016 à la suite des événements de Kamuina Nsapu.