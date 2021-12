Congo-Brazzaville: Athlétisme - La saison sportive lancée à Dolisie

Plus d'une cinquantaine d'athlètes venus de plusieurs localités du pays ont participé, le 19 décembre à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, à une course à pied marquant le lancement de la saison sportive 2021-2022.

Des athlètes dont une dizaine de filles ont, en effet, pris le départ au stade Paul-Sayal-Moukila pour parcourir 6 km. Une manière d'officialiser le début des activités au sein de la Fédération congolaise d'athlétisme. Ils sont partis de la rue Kimongo en passant par l'avenue de Pointe-Noire, l'avenue Jean-Jacques-Mouaya, la rue Mouana-Mbenzé, l'avenue Félix-Eboué pour clôturer dans la rue kimongo.

Ces athlètes, dont l'âge varie entre 13 et 21 ans, viennent de cinq clubs dont FC porto, Mado, Inter, Léopard et Kis sport. Le premier sur le classement général, Koudimbath Malonga, a réalisé 9 mn 23" 80 alors que chez les dames, Nimi Mboungou a totalisé 14'42" 69 et remporté la palme d'or.

Selon le président de la ligue du Niari, Gilbert Nkombo Maniangou, c'est une grande première. " Ce jour est un moment inoubliable dans l'histoire de l'athlétisme du Niari, tout le Congo s'est déporté à Dolisie. C'est un honneur pour moi et en ma qualité de président de la ligue départementale du Niari, de voir Dolisie abriter la cérémonie nationale du lancement de la saison sportive ", a-t-il indiqué.

Répondant aux attentes des athlètes et des responsables des ligues, le président de la fédération, José Cyr Ebina, a exhorté tout le monde à l'unité, de la base au sommet, afin de gagner des grandes victoires.

" Nous projetons former des champions en athlétisme à l'instar du vétéran, Mme Rose Madeleine Moussoki, directrice départementale d'Education physique et des sports du Niari. Elle est sortie championne du Congo en 1985, spécialiste des 3000m et 1500m ", a indiqué José Cyr Ebina.