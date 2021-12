Angola: L'Expo-Viana 2022 avec la participation étrangère

Luanda — Des entrepreneurs des pays voisins, de la Chine et de la CPLP vont participer, du 25 au 29 mai prochain, au forum d'affaires "Expo Viana 2022", dans la province de Luanda.

L'annonce a été faite par le chef de la Confédération des entreprises d'Angola (CEA), Francisco Viana, lors de la 2e édition du gala commémorant les 56 ans de la municipalité de Viana, depuis qu'elle a été élevée à la catégorie de village, le 13 décembre 1965.

Le forum, qui se déroule au Centre de Conventions de Casa Viana, prévoit " une Foire des activités économiques, qui favorisera les actions commerciales et de service ", " Production Made in Viana ", " Formation et loisirs, " Formation et éducation " et "Technologies de l'information".

Le "Viana Business Forum" est une autre activité prévue pendant l'événement, qui se tiendra sous la devise "Penser Viana 2020/2030" et dans laquelle les thèmes "Investissements publics et privé", entre autres, seront également abordés.

Il y a aussi un programme culturel appelé "Viana Cult", avec l'exposition d'arts plastiques, "Viana Fashion Week", entre autres.

Le Forum vise également à célébrer l'anniversaire du continent africain, qui sera célébré le 25 mai.

Au cours du gala, animé par Banda FM de la province de Benguela, l'administrateur municipal de Viana, Manuel Pimentel, a souligné les réalisations réalisées, telles que l'amélioration de l'image de la circonscription, la réduction de la criminalité et l'invasion de terres, entre autres.

" Nous allons tous faire notre part ensemble, pour améliorer le développement socio-économique de notre municipalité ", a-t-il déclaré.

L'événement a réuni des représentants des partis politiques, des hommes d'affaires nationaux et étrangers, des administrateurs adjoints et de district, des employés de l'administration municipale de Viana et d'autres invités.

La première édition du Gala de la Municipalité de Viana a eu lieu en 2018.