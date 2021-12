Congo-Kinshasa: La MONUSCO encourage le partage d'informations pour faciliter l'évaluation de la réforme du Secteur de Sécurité

communiqué de presse

Pendant la période de transition et en préparation de sa sortie éventuelle de la République Démocratique du Congo, la MONUSCO continue à apporter son appui au gouvernement congolais dans la promotion de la gouvernance du secteur de la sécurité.

En vue de faciliter l'évaluation des efforts déployés par les partenaires locaux et internationaux, la MONUSCO a organisé le 14 décembre dernier à Kinshasa, un atelier sur " la promotion de la culture de production de rapports sur les activités liées à la réforme du secteur de la sécurité ".

Cette rencontre a réuni notamment les députés et sénateurs membres des commissions Défense et Sécurité, les unités de réforme de la Police Nationale Congolaise (PNC) et des Forces armées de la RDC (FARDC), des délégués du Mécanisme National de suivi de l'Accord Cadre d'Addis-Abeba, de la société civile et autres partenaires évoluant dans ce secteur, dont le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'Union Européenne.

"L'aspect du suivi et de l'évaluation dans la Reforme du secteur de sécurité est essentiel pour garantir que les efforts sont bien considérés et correctement pris en compte dans les bons domaines d'intervention", a déclaré François Grignon, directeur de la Division des Affaires Politique a fait savoir que la MONUSCO

Les participants ont relevé l'importance de la rédaction régulière des rapports comme moyen de collecte et de gestion des informations, afin de conserver des données à jour, mais aussi de mettre l'accent sur le suivi et l'évaluation de la réforme du secteur de sécurité. "Si les structures et les mécanismes de suivi et d'évaluation appropriés sont en place, il est essentiel de rendre compte régulièrement des progrès accomplis pour progresser", a souligné M. Grignon.

Il estime que ces rapports seraient utiles aux organes de contrôle tels que l'Assemblée nationale, le Sénat, le Mécanisme National de Suivi de l'Accord-Cadre d'Addis-Abeba et le Conseil National de la Sécurité qui seraient ainsi informés des besoins, des lacunes et des défis pour une meilleure prise de décision dans l'exercice du contrôle et du plaidoyer.

De même, la société civile et la population peuvent apporter leur contribution au processus de la réforme du secteur de sécurité sur la base des progrès accomplis reflétés dans ces rapports, indique Francois Grignon.

Pour leur part, les présidents des deux commissions de défense et de sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale ont relevé que le gouvernement de la RDC a identifié la Reforme du Secteur de sécurité comme une priorité nationale.

"La réforme du secteur de sécurité est un processus d'évaluation, d'examen et de mise en œuvre ainsi que suivi et évaluation décidée par les autorités nationales qui a pour objectif de renforcer une sécurité effective et responsable pour l'Etat et sa population, sans discrimination et dans le plein respect des droits de l'homme et de l'état de droit", a rappelé l'honorable Bertin Mubonzi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.