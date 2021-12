Maroc: La diversification des services sociaux au cœur de l'action de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale (Bilan 2021)

Rabat — La Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale a octroyé en matière de soutien social destiné aux fonctionnaires de police, des retraités et de leurs ayants droit, des aides directes sous forme de subventions financières et en nature à ses adhérents, dont 1.013 bénéficiaires étant victimes de graves blessures lors de l'exercice de leurs fonctions ou atteints de graves maladies, et qui ont vu leurs dossiers traités par le biais d'une procédure d'urgence.

Dans son bilan au titre de l'année 2021, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que des soutiens financiers directs et des bons d'achat ont été également concédé durant les occasions religieuses, au profit de 3.766 veuves et 372 policiers retraités qui perçoivent une pension mensuelle inférieure à 2.000 dirhams, et ce avec une enveloppe financière totale dépassant les 06 millions de dirhams.

Dans le cadre des programmes sociaux visant à diversifier l'offre de services sociaux fournis à la famille de la Sûreté Nationale, la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales a offert cette année un soutien financier stable et durable aux enfants et orphelins des fonctionnaires de police qui excellent à école, avec une attribution annuelle d'une bourse de 10.000 dirhams, sur une durée de cinq ans d'enseignement académique au profit de 12 étudiants, dans le but d'élargir la base des bénéficiaires de ce programme, pour atteindre 60 bénéficiaires par an dans un avenir proche.

En dépit des nombreuses contraintes imposées par la pandémie de la Covid-19 quant-au gel des activités collectives notamment les colonies de vacances dont bénéficiaient les enfants de la Sûreté Nationale, la Fondation Mohammed VI a poursuivi la mise en œuvre de ses programmes sociaux destinés à cette catégorie, dans un strict respect des mesures de précaution sanitaire.

C'est ainsi que l'année en cours a connu l'organisation de cérémonies célébrant l'excellence académique des enfants et orphelins de la Sûreté nationale, dont 117 étudiants ont bénéficié de prix incitatifs avec une enveloppe financière qui a atteint 531.000 dirhams, en plus de la tenue d'une caravane de concours créatifs au niveau national, avec la participation de 315 bénéficiaires, dont 24 ont été sacrés en bénéficiant de dotations financières comprises entre 2.500 et 5.000 dirhams.

En outre, en appui aux initiatives à caractère social et sanitaire, la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales a alloué une aide financière à titre de contribution, pour la réalisation d'une amicale d'habitat devant permettre aux fonctionnaires de police d'Al Hoceima, d'accéder à des logements à des prix préférentiels, en plus de la signature d'accords de coopération avec trois établissements bancaires pour l'obtention de prêts préférentiels.

En matière de santé, la Fondation a conclu 16 accords de partenariat avec des centres médicaux spécialisés, en vue de permettre à ses adhérents de bénéficier des services d'examens et de soins médicaux à un tarif préférentiel, et ce en complément et en soutien à l'offre de services médicaux avancés et intégrés fournis par le Centre de radiologie et d'analyses médicales de la Sûreté nationale à Rabat, qui a été inauguré en 2019 par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Le Centre a ainsi assuré en 2021, 50.764 consultations et examens médicaux, dont 26.993 analyses biologiques, 14.320 examens radiologiques et 9.451 tests PCR pour détecter le virus Covid-19.

Par ailleurs, l'Inspection des services de santé de la Sûreté Nationale s'est investie, au cours de l'année 2021, à la poursuite de l'exécution du plan d'action d'urgence pour faire face à la pandémie du coronavirus, un plan marqué par l'implication du personnel médical et paramédical de la Sûreté Nationale dans la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination, lancée sur Hautes instructions Royales.

Quelque 43 fonctionnaires de police ont, ainsi, participé aux premiers essais cliniques du vaccin afin de garantir la sécurité sanitaire de toutes les citoyennes et citoyens, avant que l'ensemble des fonctionnaires de la Sûreté Nationale ne se rangent en première ligne pour recevoir la première, deuxième puis la troisième dose de vaccin, avec ce que ce processus exige en termes de préparation des structures d'accueil, d'orientation des bénéficiaires et de mise à disposition de services d'accompagnement et de conseils médicaux nécessaires.

De même, le plan de lutte contre la pandémie dans les rangs du personnel de la Sûreté Nationale a reçu une importante place au sein des mesures préventives, puisque 5.778.287 désinfectants et autres moyens de protection ont été distribués au profit des fonctionnaires et usagers dans les différents locaux de police, en plus de l'adoption d'un protocole strict de détection précoce des cas d'infection au coronavirus parmi les fonctionnaires, qui a permis le diagnostic de 12.081 cas confirmés de contamination. Ces cas ont été accompagnés en termes de soins, d'hospitalisation et de suivi psychologique avec un taux de guérison qui a atteint près de 98 %.

S'agissant du nombre de tests de laboratoire réalisés au niveau des unités médicales spécialisées dans la détection de la Covid-19, qui a atteint 28.194 tests, facilitant l'accès des fonctionnaires de la police ainsi que les membres de leurs familles au dépistage du virus grâce à un tarif préférentiel.

Pour ce qui est des services de santé de base, l'Inspection des services de santé de la Sûreté Nationale a scellé un accord de partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale pour équiper et développer divers centres de santé et cliniques d'hospitalisation au profit des fonctionnaires et retraités de la police ainsi qu'à leurs ayants-droit.

L'Inspection a également effectué 436.351 consultations et interventions médicales au cours de l'année 2021, dont 89.383 consultations en médecine générale, 236.740 consultations en médecine du travail, 4.279 consultations spécialisées, 6.567 soins de médecine dentaire, 6.674 consultations de soutien psychologique, ainsi que 73.840 prestations d'assistance et d'accompagnement médicaux dans les différents établissements hospitaliers et 18.868 opérations d'évacuation médicale d'urgence en faveur des fonctionnaires et leurs ayants-droit.

Pour la DSGN, la présentation des grandes lignes et des aspects principaux de son bilan au titre de l'année 2021 est une consécration de son approche communicationnelle déployée durant les six dernières années, visant à mettre en avant les efforts fournis pour assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, ainsi que les acquis réalisés en matière de modernisation des services et des structures sécuritaires et les mécanismes adoptés pour consacrer la bonne gouvernance dans la gestion des ressources humaines et financières, outre l'accompagnement des projets prévus dans le domaine de la sécurité publique au titre de l'année à venir.