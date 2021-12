Gabon: Bolossoville - Des manuels scolaires sept écoles primaires et du CES

C'est un geste de Amaël Nkoghe Abeghe, cadre er fils de la contrée' il a fait de l'éducation son cheval de bataille dans sa contrée du canton sud , situé dans le département du Haut Ntem (Minvoul).

Il s'active à chaque rentrée scolaire à se distinguer parmi tant d'autres pour faire un geste à l'endroit du monde éducatif afin de soulager, les apprenants ainsi l'encadrement pédagogie à travers des dons divers.

Comme à l'accoutumée, il vient de sillonner, récemment la contrée, accompagné d'une forte délégation pour gratifier aux élèves des sept écoles primaires (confessionnelles, publiques) et du C.E.S, des manuels scolaires composés essentiellement de super efficace (français et maths) uniquement pour les classes de 5e année et des livres, français, maths et histoire géographie en ce qui est du secondaire). Le tout totalisant 700 manuels distribués dans l'ensemble.

"Le CES de Bolossoville mérite une vive attention à travers le taux de réussite de 97% au BEPC enregistré l'année écoulée aux examens. A cela, il fallait absolument des encouragements du bienfaiteur pour soutenir davantage aux enfants d'aller le plus loin possible dans leurs études"dit-il. Le bienfaiteur n'est pas à son premier geste. Dans un passé récent, il a primé 5 meilleurs élèves du CES, et avait offert 1000 manuels scolaires pour le compte de la bibliothèque.

Partout où il est passé, de Bolossoville, en passant par Ako'o, Bout-Engass, Belfort, Momo, Ayeguening... les enfants très enthousiasmés par ce geste de cœur, lui ont réservé, un accueil digne de son rang. Tout en lui souhaitant de continuer cette voie "c'est de mon devoir car nous investissons pour demain d'autant la jeunesse Minvouloise est la relève assurée du Haut-Ntem en général pour y accéder au développement tout Azimuts tant attendus" a déclaré le bienfaiteur, devenu le tonton bonheur auprès des enfants dans la contrée.