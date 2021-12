Angola: INEFOP forme plus de quatre mille jeunes à Huambo

Huambo (Angola) — Quatre mille 737 jeunes ont été formés, cette année, dans la province de Huambo, dans les ateliers d'arts et métiers de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), contre les 1.938 en 2020.

Ce sont des jeunes aptes à l'entrepreneuriat et au marché dans les domaines de l'électricité, de la mécanique générale, de la ferronnerie, de la gestion de petites entreprises, de la maçonnerie, de la coupe et couture, en plus de l'anglais, du français, de la pâtisserie/cuisine, du secrétariat, de l'entrepreneuriat et de l'informatique.

Sur ce chiffre, selon l'ANGOP, 2 951 formés dans le cadre du Système national de formation professionnelle et 1 786 autres dans le cadre du Plan d'action pour la promotion de l'employabilité (PAPE).

S'exprimant lors de la clôture du cycle de formation 2021, le directeur de l'INEFOP à Huambo, Edivaldo Domingos da Costa, a informé que 821, sur le total des jeunes formés, ont réussi à entrer sur le marché du travail, tandis que 148 autres effectuent des stages professionnels dans diverses entreprises publique et privée.

Il a informé que tout au long de cette période, des cartes professionnelles ont été délivrées à 90 jeunes diplômés, tandis qu'un autre groupe de 51 a bénéficié du microcrédit.

Le responsable a mentionné que le contexte de l'emploi national et international est devenu assez exigeant et que seuls ceux qui prennent l'initiative sont aptes, d'où la nécessité pour les stagiaires de mener leurs activités avec les compétences pratiques et théoriques et les capacités acquises au cours de la formation.

L'Institut National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INEFOP) à Huambo contrôle 40 centres de formation professionnelle privés, cinq publics et un nombre égal itinérants, et trois pavillons, répartis dans les 11 municipalités qui composent la province de Huambo.