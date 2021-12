Angola: Le PAPE génère plus de 500 emplois à Zaire

Mbanza Kongo (Angola) — Le Plan d'action pour la promotion de l'employabilité (PAPE) a déjà généré 533 emplois dans la province de Zaire, avec l'attribution de 115 kits professionnels à un nombre égal de jeunes ayant terminé leur formation professionnelle.

Ces données, se référant à la période de juillet à décembre de cette année, ont été révélées ce lundi, à Mbanza Kongo, par le chef du département de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), Kiniangisa Kibantu.

Le responsable, qui s'exprimait lors de l'acte de clôture du cycle de formation pour 2021, a expliqué que 137 postes ont été créés dans le district de Soyo, 157 à Mbanza Kongo, Nzeto (138) et Tomboco (101 postes).

Il a demandé aux jeunes de plus de 18 ans de profiter des opportunités que l'Exécutif met à leur disposition et qui visent à réduire le taux de chômage au sein de cette couche sociale.

Le cycle de formation actuel, selon la source, a formé 908 jeunes dans 14 cours, notamment électricité du bâtiment et industrielle, coupe et couture, mécanique automobile, décoration et informatique, maintenance et prévention mécanique, froid et réfrigération, ferronnerie, soudure, maçonnerie et cuisine.

La province de Zaïre dispose de quatre unités de formation dans les municipalités de Mbanza Kongo, Soyo, Nzeto et Cuimba, qui proposent des formations professionnelles de courte durée pouvant aller jusqu'à neuf mois.

L'INEFOP de cette région contrôle actuellement 93 jeunes qui effectuent des stages professionnels rémunérés dans des entreprises publiques et privées locales, visant à consolider les connaissances acquises lors de la formation.

Depuis 2006, date de mise en place des premiers ateliers mobiles de formation technico-professionnelle, l'INEFOP à Zaire a déjà formé 12 964 jeunes en arts et métiers.