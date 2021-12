Congo-Brazzaville: Interculturalité - Un soutien apporté à l'association Coopération Italie-Congo

L'ambassadeur d'Italie en République du Congo, Stefano De Leo, et la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, ont apporté leur soutien à l'association Coopération Italie-Congo, lors de la cérémonie de sa présentation officielle, le 18 décembre, dans l'amphithéâtre Denis-Sassou-N'Guesso du deuxième module du mémorial éponyme.

L'association Coopération Italie-Congo a pour but de promouvoir l'histoire et la culture congolaises en général et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza en particulier en Italie. La directrice générale de ce mémorial a exprimé son soutien dans ce sens. " En cet instant si particulier, je voudrais vous assurer du soutien du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour que l'amitié entre l'Italie et le Congo, à laquelle vous consacrez votre énergie, atteigne son plein rayonnement. A cet effet, qu'il me soit permis de remercier l'ambassadeur d'Italie au Congo d'accueillir et d'encourager l'association Coopération Italie-Congo comme exemple de ce que nous pouvons, ensemble, réaliser ", a indiqué Bélinda Ayessa.

En effet, le lien entre le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza et l'association Coopération Italie-Congo réside dans la confluence, en cet aéropage, de l'Italie et du Congo. Bélinda Ayessa a souligné combien ce moment de convivialité remue en chaque mémoire la trame de l'histoire du Congo où furent présents deux illustres personnages : Pierre Savorgnan de Brazza et le Makoko Iloo 1er. " Cette histoire, nous ne cessons de la dérouler chaque fois que l'occasion nous est donnée. Aujourd'hui, celles et ceux qui écrivent cette histoire participent au rayonnement de ce que nous avons de mieux à nous offrir mutuellement.

En raison de cette vérité, je voudrais saluer l'initiative de Hervé Mabaté. En créant l'association Coopération Italie-Congo, vous avez ouvert une nouvelle page dans le livre des relations entre l'Italie et le Congo. Bien plus, vous avez gravé dans la pierre ce qui restera comme la marque d'audace et d'innovation pour le raffermissement des relations entre nos deux pays ", a-t-elle laissé entendre.

L'ambassadeur d'Italie au Congo, Stefano De Leo, s'est dit particulièrement heureux de participer à l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, à la présentation de l'association Coopération Italie-Congo. Cette association, a-t-il poursuivi, est en train de contribuer à la promotion des contacts entre les jeunes et les sociétés civiles dans le secteur de la culture et de la facilitation des jeunes dans l'entrepreneuriat. Il a paraphrasé Pierre Savorgnan de Brazza qui disait " ... transformer les rêves en réalité... ". Cette phrase a été une ligne de conduite de Hervé Mabaté qui a transformé son rêve en réalité en créant l'association Coopération Italie-Congo.

" C'est grâce à la vision du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, et au dynamisme de la directrice générale Bélinda Ayessa, que le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza et son auditorium sont devenus le point de rencontres, de dialogue entre les différentes cultures, la base pour la stabilité et la paix, qui sont des conditions préalables pour le développement du pays et pour le bien être des peuples ", a souligné le diplomate italien.

Hervé Mabaté a décliné les missions de son association qui sont, entre autres, de de promouvoir l'histoire et la culture congolaises en général et le mémorial Pierre-Savorgnan-de- Brazza en particulier en Italie ; promouvoir le soutien du système éducatif congolais ; intensifier la coopération linguistique, scientifique, technologique et culturelle entre l'Italie et le Congo ; créer un centre culturel italien à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Notons que cela fait huit ans qu'Hervé Mabaté a travaillé durement pour réaliser ce projet. C'est finalement en 2019 que l'association Coopération Italie-Congo a vu le jour en Italie avant d'être implantée officiellement, le 18 décembre, à Brazzaville, soit deux ans après son implantation en Italie.