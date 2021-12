Congo-Brazzaville: L'an 2 de Bantu culture - Un bilan jugé positif

L'association Bantu culture a organisé une conférence de presse, le 20 décembre, à Brazzaville à l'occasion de la célébration de son deuxième anniversaire. Au cours de celle-ci, son président Cherel Otsamigui a dressé le bilan des activités menées et projeté l'avenir.

Cherel Otsamigui a indiqué que le bilan est positif malgré quelques difficultés connues dans la réalisation de certains projets à la suite de la pandémie à coronavirus et au manque de moyens. L'association Bantu culture organisera en 2022, a-t-il annoncé, de grandes descentes dans les différents sites culturels et musées que compte le Congo.

Aussi la formation des jeunes au sein de l'association sur la création des industries culturelles et créatives sera-t-elle la priorité. " Nous organisons la deuxième édition de la foire africaine pour la promotion des cultures, entendue par Fapro cultures, qui sera associée cette fois-ci à des prix. Il s'agit là du prix des arts, des lettres et mécènes, qui aura pour but de récompenser et d'honorer tous ceux qui ont marqué l'édition de Fapro culture ", a indiqué le président.

L'association Bantu culture œuvre pour la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel des peuples bantous. Elle a été créée le 8 décembre 2019 dans le souci d'accompagner l'État congolais dans le domaine culturel.

Elle vise à promouvoir les potentialités de la culture bantoue au niveau national et international ; à faire un pont entre la culture ancestrale et la culture contemporaine ; à aider les artistes à se faire connaître et à vivre à travers leur art ; à participer au développement personnel des jeunes talents ; à organiser des activités de réflexion et éducatives entre les couches juvéniles ; à conserver et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel des peuples bantous ; à promouvoir la formation socioculturelle ; et à lutter contre les antivaleurs à travers l'éducation orale (le conte) et promouvoir des sites d'expositions des œuvres patrimoniales bantoues.

L'association visite la plupart des sites et musées, constatant que certains sont dans un état déplorable. A cet effet, elle fait un plaidoyer au gouvernement pour la visibilité de ces sites. " Lorsque nous visitons ces musées, à la fin nous initions un rapport et le déposons aux autorités compétentes. Nous n'avons pas le monopole de décider mais nous ne faisons que les constats. Nous sensibilisons les autorités à la prise de conscience pour la promotion et la conservation des sites culturels ", a signifié Cherel Otsamigui

L'association Bantu culture a la vision de mener les activités dans les différents départements mais n'a pas de moyens de sa poltique. Signalons qu'un protocole d'accord a été signé entre elle et le groupe de percussion Le fantastique que dirige Romeli Banzouzi. Les deux associations s'unissent pour valoriser la culture congolaise.