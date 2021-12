Congo-Brazzaville: Chambre de commerce de Brazzaville - Promouvoir l'adéquation formation-emploi

Une journée de réception a été initiée, le 17 décembre à la Chambre de commerce de Brazzaville, au cours de laquelle les responsables du centre de formation ont édifié les jeunes étudiants sur les filières professionnelles et opportunités du marché de travail.

Créée au même moment que la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, l'école des Hautes études commerciales et techniques forme les jeunes dans des filières comme la gestion comptable et financière, gestion marketing et commerciale, banque assurances et finances, transport et logistique et enfin réseaux et télécommunications. L'établissement délivre des diplômes supérieurs reconnus par l'Etat.

L'objectif de la journée de réception, selon l'un des responsables de l'école Hautes études commerciales et techniques, Grâce Ngaloua Da Andely, a été de sensibiliser les élèves et leurs parents à l'importance de la formation professionnelle, et ce, afin d'intéresser un nombre important des jeunes à opter pour les filières professionnelles énumérées.

En plus, cette activité tendait à faire connaître les efforts consentis par la Chambre de commerce consulaire de Brazzaville pour la promotion de la formation professionnelle. Elle offre aux candidats la possibilité d'être compétitifs sur le marché de l'emploi et de valoriser les expériences réussies. La formation a débuté le 20 décembre au titre de l'année 2021-2022.

" La toute première des particularités c'est la Chambre de commerce qui est en réalité un regroupement de plusieurs entreprises sur l'étendue de Brazzaville. Ces étudiants qui s'inscrivent chez nous ont cette facilité d'avoir des stages parce que les entreprises qui font partie de la Chambre de commerce sont celles qui sont les premiers partenaires de l'école. Ils auront ainsi la facilité de s'imprégner du monde entrepreneurial et professionnel ", a lancé Grâce Ngaloua Da Andely.

Il a ensuite insisté sur l'esprit entrepreneurial des jeunes, car la journée de réception a aussi permis de poser les bases avec les étudiants. La particularité de cette année est que les filières transport et logistique, réseaux et Télécom, gestion marketing et commerciale auront une ouverture vers le volet digital.