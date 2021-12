Afrique: CAN 2021 - Tout savoir sur les 6 stades de la compétition au Cameroun

Le Cameroun se prépare pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Une compétition qui va se dérouler sur 6 stades répartis dans 5 villes du pays. Tous savoir sur ces infrastructures.

5 villes du Cameroun s'apprêtent activement à vivre activement au rythme de la prochaine coupe d'Afrique des nations. Il s'agit notamment de Bafoussam, Douala, Garoua, Limbé et Yaoundé (2 stades).

Les rencontres de la phase de groupe de la compétition ont été répartis sur les 6 stades. Les pays du même groupe vont disputer leurs deux premières journées dans une même localité. Mais puisque les rencontres de la 3e journée doivent se disputer à la même heure, certains seront obligés de déménager.

Répartition des matchs de la phase de groupe

Groupe A : Stade Olembé et Kouekong Stadium

Groupe B : Stade Ahmadou-Ahidjo et Roumdé Adjia Stadium

Groupe C : Stade Limbé et Japoma Stadium

Groupe D : Kouekong Stadium et Stade Ahmadou-Ahidjo

Groupe E : Japoma Stadium et Stade Limbé

Groupe F : Roumdé Adjia Stadium et Stade Ahmadou-Ahidjo

Après cette phase de groupe, les stades avec une grande capacité auront plus de priorités.

5 villes en attraction

La prochaine Coupe d'Afrique des Nations se dispute donc dans 5 grandes villes du Cameroun. Quatre d'entre-elles sont principalement situées au centre et à l'ouest du pays. Il s'agit de Bafoussam, Douala, Limbé et Yaoundé. La cinquième et dernière ville, Garoua, est, elle, située à l'extrémité Nord du Cameroun.

Les stades et leurs capacités

Le stade Olembé situé à Yaoundé, c'est le plus grand avec une capacité de 60,000 spectateurs. Il va abriter le match d'ouverture et la grande finale. Au total, Olembe va accueillir 5 matchs de groupe, une huitième de finale, un quart de finale, une demi-finale et la grande finale.

Stade d'Olembe (Yaoundé)

Le Japoma Stadium situé dans la ville de Douala peut contenir jusqu'à 50,000 spectateurs. Il va abriter 6 matchs de groupe, une rencontre de Huitième de finale, 2 quarts de finale et une demi-finale.

Stade Japoma (Douala)

Le Stade Ahmadou-Ahidjo, deuxième stade de Yaoundé, a une capacité de 40,000 personnes. Ce stade va abriter 7 rencontres de la phase de groupe, un match de huitième de finale, et le match de la 3e place.

Stade Ahmadou-Ahidjo (Yaoundé)

Le Roumdé Adjia Stadium, capacité 25,000 spectateurs est situé à Garoua, ville la plus au nord du pays pour cette compétition. 6 matchs de groupe sont prévus dans ce stade qui va également abriter une rencontre de huitième de finale et un quart de finale.

Roumdé Adjia Stadium (Garoua)

Stade de Limbe a une capacité de 20 000 personnes. Il va abriter 6 matchs de groupe et 2 huitièmes de finale.

Stade de Limbe (Limbe)

Le stade omnisports de Kouekong situé à Bafoussam peut accueillir jusqu'à 20,000 spectateurs. Il va abriter 6 matchs de groupe et 2 huitièmes de finale.

stade omnisports de Kouekong (Bafoussam)