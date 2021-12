Togocel-Moov, des services pas conformes aux obligations de qualité fixées par l'ARCEP en 2021

Après avoir ouvert en juillet dernier déjà une procédure de sanctions pour "manquements graves aux obligations de qualité de service", l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) épingle à nouveau les deux opérateurs de téléphonie mobile au Togo. Dans un communiqué publié lundi, l'institution a indiqué qu'au titre de l'année 2021, "la qualité de service sur les réseaux de Togo Cellulaire et Moov Africa Togo n'est pas conforme aux seuils fixés" par l'Arrêté ministériel d'avril 2021 définissant les indicateurs de qualité des services mobiles 2G, 3G, 4G et leurs seuils.

Le gendarme national des télécommunications s'appuie en effet sur les résultats de plusieurs mesures de qualité réalisées sur des indicateurs de services voix (qualité vocale, taux de coupure ou de succès d'appel) et data (taux d'échec de téléchargement, débits montant et descendant). Les opérations, qui ont porté sur un parcours de 50 000 km dans le Grand Lomé et dans les cinq régions du pays, 3000 heures de collecte de données, 50 000 appels et 360 000 accès internet, ont débouché sur "un constat sans appel". L'exercice sera "réitéré de façon périodique", a-t-il en outre averti.

En rappel, l'Arcep dispose depuis juin d'un Centre pour mieux contrôler la qualité de service des réseaux mobiles sur le territoire.