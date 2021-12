Congo-Kinshasa: Le mandat de la MONUSCO prolongé pour un an

Les opérations de maintien de la paix continueront à patrouiller en République démocratique du Congo. Ce lundi 20 décembre, le Conseil de sécurité a toutefois demandé à ce qu'elles se concentrent davantage sur le nord-est du pays, et qu'elles multiplient les engagements conjoints avec les forces congolaises.

Accentuer leurs efforts et leur présence là où il y en a le plus besoin, et mieux se coordonner. C'est ce que le Conseil de sécurité de l'ONU demande à la Monusco, après avoir renouvelé son mandat en RDC pour un an, à l'unanimité. Avec des exigences détaillées, puisqu'il réclame tout d'abord à la force de se retirer d'ici juin prochain de la province du Tanganyika, dans le Sud-Est, et de redéployer ses hommes sur l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

14 000 militaires et 2 000 policiers

Les conflits persistent dans ces trois provinces effectivement - le Nord-Kivu et l'Ituri sont depuis début mai sous état de siège, les militaires ont les pleins pouvoirs, mais cela n'a pas permis de stopper les exactions des groupes armés pour l'instant. C'est aussi dans ces trois provinces que des soldats ougandais tentent d'affaiblir les positions des rebelles du groupe des Forces démocratiques alliées depuis trois semaines.

Le Conseil demande enfin à la Monusco, composée de 14 000 militaires et 2 000 policiers, d'augmenter ses opérations conjointes avec les forces congolaises. Une demande alignée avec la signature il y a deux semaines de Directives des opérations conjointes entre l'armée congolaise et la Monusco.