Sénégal: Sécurité sanitaire et bien-être - Le Concept " One Health " expliqué aux membres du Crd

Une soixantaine de chefs de services régionaux de l'administration déconcentrée et autres membres du comité régional de développement (Crd), réunis autour du Gouverneur Alioune Badara Samb, se sont retrouvés lundi à la Préfecture, dans le cadre d'un atelier de mise à niveau des participants sur l'approche " One Health ".

Organisée par le Secrétariat Permanent du Haut Conseil pour la sécurité sanitaire " One health ", du Secrétariat Général du Gouvernement, cette rencontre s'est déroulée sous forme d'une session de formation, impliquant les communicants, des acteurs territoriaux, pour une application des meilleures pratiques en communication sur les risques.

Saint-Louis- Le Gouverneur Alioune Badara Samb est revenu largement sur la problématique de la santé, insistant longuement sur la nécessité de mettre en œuvre une approche holistique, intégrée, multisectorielle et globalisante, en vue d'apporter les solutions les plus adéquates à l'ensemble des problèmes de santé publique.

Il a rappelé que la santé humaine ne peut pas être prise en charge si on occulte les autres secteurs, tels que ceux de l'environnement, de la santé animale, (tuberculose animale, grippe aviaire, les zoonoses, etc), " la santé est un secteur qui reçoit d'autres interférences qui proviennent d'autres secteurs, donc nous devons travailler en synergie pour résoudre ces problèmes de santé publique et faire en sorte que cette politique de développement sanitaire soit territorialisée davantage.

Le chef de l'Exécutif régional a fait savoir que, c'est de cette manière, qu'on a pu gérer la pandémie du Coronavirus, " il faut nécessairement soigner en même temps les êtres humains et les animaux, tout en tenant compte des exigences et des spécificités de l'environnement dans lequel évoluent ces deux fragments de la nature ".

Selon Dr Adjaratou Ndiaye, Secrétaire Permanent du Haut Conseil pour la sécurité sanitaire, cet atelier a eu pour objectif majeur de renforcer les capacités des participants sur l'approche Une Seule Santé " One Health ", la communication sur les risques pour un changement de comportement " One Health ", les six zoonoses prioritaires au Sénégal, la sécurité sanitaire des aliments, la résistance aux antimicrobiens, le rôle des forces de défense et de sécurité dans l'approche " One Health ".

Elle a enfin précisé que le concept One Health est défini comme une " approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire, " le travail doit être réalisé sur le plan local, régional, national et mondial, pour obtenir des résultats optimaux en matière de sécurité sanitaire et de bien-être, tout en reconnaissant les interconnexions entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun ".