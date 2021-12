Ethiopie: Dans la région Amhara, la famine sévit malgré l'aide alimentaire

Les Forces tigréennes ont annoncé s'être complètement retirées de la région voisine Amhara. Mais après des mois de guerre, cette région est, comme le Tigré, à genoux. Les rebelles y ont pillé la plupart des ressources.

Neuf jours après la reprise de Debre Sina par le gouvernement, le premier convoi d'aide alimentaire faisait son entrée dans la ville. " Ici on a un gros problème de distribution de l'aide humanitaire et de la nourriture, déplore Meteke Woldemariam, un agriculteur de 46 ans. Elle n'atteint pas tout le monde et elle met du temps à parvenir. "

" Je mange uniquement des biscuits "

Tout près de là, dans la ville de Mezezo, Mamo Hailu distribue le peu d'aide que le village a reçu. Sur un bout de papier, il coche au fur et à mesure le nom des cinquante personnes qui l'entourent. " Tout le monde se regroupe ici. Ils ne payent rien. Chaque foyer vient de récupérer 5 kilos de farine, un savon et un kilo de sucre. "

Below Mulatu, un professeur de géographie de Shewa Robit, n'a pas encore cette chance. Il s'est inscrit auprès de l'administration locale pour espérer recevoir de la nourriture. " Il n'y a plus de nourriture dans nos maisons. Moi je mange uniquement des biscuits que j'ai récupéré à Debre Birhan. Il n'y pas encore de marché et les magasins ont été pillés. "

Plus au Nord, au Tigré, 400 000 personnes vivraient dans des conditions proches de la famine.