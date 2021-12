Algérie: Vacances d'hiver - La reprise des cours maintenue au 2 janvier

Alger — Le ministère de l'Education nationale a affirmé, lundi, que la reprise des cours après les vacances d'hiver aura lieu à la date fixée, soit le dimanche 2 janvier 2022, précisant que les informations relayées sur la prolongation de ces vacances sont dénuées de tout fondement.

Le ministère a démenti via sa page officielle Facebook les informations relayées récemment via les réseaux sociaux concernant la prolongation des vacances d'hiver, rappelant que "le seul changement décidé dans ce sens a été publié via sa page officielle à la date du 7 décembre 2021, inhérent au réaménagement du calendrier des vacances scolaires d'hiver, fixées du jeudi 9 décembre au samedi 1er janvier 2022".

Le ministère préconise, en outre, de vérifier les sources d'information et de se référer à son unique page électronique officielle via les plateformes numériques: site du ministère de l'Education nationale et sa page Facebook.