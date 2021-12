Cote d'Ivoire: 5ème édition de noël de rêve - Le ministre Adama Kamara offre 600 cadeaux à plus de 500 enfants en situation de handicap

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara a offert 600 cadeaux aux pensionnaires de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) et de l'École ivoirienne pour les sourds (ECIS), à l'occasion de la 5éme édition de la Noël de rêve organisée , par son ministère le vendredi 17 décembre 2021, à Yopougon.

Remettant les présents aux enfants en situation de handicap, Me Adama Kamara a précisé que cette initiative qui est à sa 5ème édition vise à apporter de l'amour à ces personnes défavorisées. Selon lui, ces enfants méritent aussi le bonheur et la joie comme les autres car un enfant est un trésor. Séance tenante le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a pris l'engagement d'accompagner ces enfants qui malheureusement n'ont pas eu la chance de bénéficier d'assistance comme il fallait.

En sa qualité de Marraine de cette 5ème édition, Koné colette Directrice Général de l'Agence Ivoirienne de la Régulation des Mutualités Sociales ( AIRMS) a exprimé sa gratitude au ministre de l'emploi et de la protection sociale pour sa constante disponibilité en faveur de la Protection Sociale en Côte d'Ivoire, et en particulier pour les couches les plus vulnérables. Avant d'inviter les enfants présents ce jour, au travail et à la persévérance, Madame le Directrice Général de (AIRMS), a souhaité un joyeux anniversaire à Monsieur le Ministre qui a vu le jour un 17 décembre.

Okou Dieudonné, Directeur de l'Institut National de la Promotion des Aveugles ( INIPA)a au nom de ses collaborateurs adressé ses vifs remerciements à Me Adama Kamara pour ses grandes actions sociales depuis sa nomination à la tête du ministère.

Initiée depuis 2017 par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, " Noël de rêve "est une cérémonie qui est célébrée chaque Noël en l'honneur des enfants en situation de handicap.