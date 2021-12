Sénégal: Hommage - L'Assemblée parlementaire francophone salue la mémoire de Senghor

L'Assemblée parlementaire francophone, assemblée consultative de la Francophonie, a rendu vendredi, au siège de l'Oif à Paris, un vibrant hommage hier au poète Léopold Sédar Senghor (1906- 2001) premier président de la république du Sénégal.

C'est dans une ambiance empreinte d'émotion que les parlementaires francophones ainsi que d'éminentes personnalités et intellectuels (Felwine Sarr, Mouhamed Mbougar Sarr, El Hadj Amadou Sall) se sont succédé au perchoir pour rendre des hommages appuyés au défunt président poète, Léopold Sedar Senghor. Ils ont tour à tour magnifié l'action la pensée et l'immense œuvre de l'immortel académicien décliné dans le concept de " civilisation de l'Universel ", une composante essentielle de sa pensée qu'il a théorisée avec Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas et pour laquelle il a milité toute sa vie. Le président de l'Assemble nationale, qui fut son directeur de cabinet, a témoigné et raconté des anecdotes du poète au souci quasi obsessionnel d'excellence de la langue française parlée et écrite. Il a salué l'humaniste et chantre de l'universalité et inspirateur de cette vision, cette fraternité, cette solidarité culturelle et économique qu'est la Francophonie.

" La remarquable cohérence de sa pensée politique et son jugement sur la colonisation rejoignent la poésie du bouillant auteur des Éthiopiques et d'Hosties noires. Sa pensée, son système référentiel et son importante production théorique rassemblée en volumes poétiques, philosophiques et culturels ont si profondément marqué la Négritude qu'il en est devenu la figure emblématique ", dira-t-il.

Auparavant, le Secrétaire général de l'Assemblée parlementaire francophone, l'honorable député de la République française, Jacques Krabal saluera l'homme de lettres, premier agrégé africain de grammaire, qui laissé au monde de la culture universelle un héritage immense et qui fut un des pères fondateurs de la Francophonie, vaste ensemble francophone global à la fois politique, économique, social, culturel et " entité à la fois géographique et imaginaire ".

Après 20 ans passés à la tête du Sénégal, le chef d'État, président de la république et poète Léopold Sédar Senghor, quitte volontairement le pouvoir le 31 décembre 1980 pour se consacrer à l'écriture. Il mourut en France le 21 décembre 2001, à l'âge de 95 ans et fut enterré au Cimetière catholique de Bel Air.