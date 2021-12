Togo: ADRA apporte des vivres et non vivres, du sourire et soulagement aux populations d'Adamé

Présente dans plus de 147 pays à travers le monde, la branche togolaise de l'ADRA (Agence Adventiste d'Aide et de Développement) a fait parler le Vendredi 17 Décembre dernier le volet Compassion et Amour de sa devise (Justice, Compassion et Amour), à travers un don aux populations (composées de plusieurs centaines d'hommes et de femmes et des enfants) de la localité d'Adamé au Nord-Est de la Commune de Lacs 2.

Une aide en vivres et non vivres a été apportée à ces populations qui ont été violement secouées au mois de Septembre dernier par les pluies qui ont dévasté tout sur leurs passages, occasionnant des situations difficilement vivables. Ainsi, une délégation de cette Agence avec à sa tête son Directeur national, Kern Agard, était aux côtés des populations, à qui, elle a apporté des lots composés de sacs de riz, bidons d'huile, de l'eau de Javel ainsi que d'autres vivres et non vivres pour leur permettre de mieux faire face à leur situation actuelle.

Situant le contexte dans lequel cette action est menée, le Directeur national de cette agence de l'Eglise Adventiste du 7ème jour, M. Agard, indiqué que c'est " à cause de l'inondation qui a mis à mal les populations de ce village il y a quelques semaines voire mois. Nous avons décidé d'aider ces populations pour pouvoir retrouver leur bien-être après avoir perdu beaucoup de choses ". Et, a-t-il poursuivi, il s'agit d'une action qui s'inscrit dans le cadre du " programme d'urgence pour venir en aide aux gens, vu que partout où il y a urgence, nous intervenons ".

La remise de don aux populations d'Adamé a été menée en coordination avec l'ANPC et la Mairie de la Commune de Lacs 2 qui avaient un peu plus tôt au mois de Septembre 2021 sonné l'alerte sur la situation insoutenable que vivent les populations de cette localité.

Et voici ce qu'en dit le premier responsable de l'ADRA : " Nous n'avons pas voulu venir ici travailler de nous seuls, mais avec des agents du gouvernement pour que tout ce que nous sommes en train de faire soit reconnu. Et nous avons travaillé avec l'ANPC pour que les besoins des populations puissent être satisfaits ".

Cette assistance et cette coordination ne pouvaient que bien passer près des populations qui n'ont pas caché leur joie, en repartant les bras chargés de sacs de riz et autres, de la cour de l'école primaire d'Adamé, qu'elles avaient envahi quelques heures plus tôt à l'appel du Chef du village.

Et c'est l'une des voix autorisées à de pareilles circonstances, le Secrétaire général du CVD d'Adamé, Messan Plagnanou, qui s'y est prêté à l'exercice de remerciement, confiant à notre reporter, " ce qui nous a été apporté est accueilli à cœur joie. Nous ne pouvons que les remercier ".

Narrant la situation éprouvante qu'ils avaient vécue, il a laissé entendre, " l'eau nous a coupés d'Aklakou. La seule voie qui menait chez nous, c'est sur pirogue finalement que nous nous déplaçons. Nos vivres et non vivres ont été emportés par les eaux ". Il a donc remercié et l'ADRA, et l'ANPC mais aussi la Mairie de Lacs 2 et partant, les gouvernants pour l'attention portée à leur situation, les invitant à se souvenir encore plus d'eux dans les actions pour le mieux-être des Togolais à la base.

Dans un petit bilan de cette année 2021 finissante, le Directeur national de l'ADRA a indiqué qu'ils sont parvenus à porter assistance à plus de 37.000 personnes dont plus de 60% de femmes.

Pour information, l'ADRA est une organisation humanitaire internationale de l'Eglise Adventiste du 7ème jour, présente dans plus de 147 pays à travers le monde. Elle aide tout le monde, croyants comme non croyants, le genre, femmes comme hommes, tous ceux qui sont dans le besoin. Dans ses objectifs, cite-t-on, des actions en vue de la subsistance, la santé, l'alphabétisation... et autres domaines d'activités qui tiennent au cœur au gouvernement.