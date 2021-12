Afrique Centrale: Coopération - Le Congo et la RDC renforcent leurs liens de solidarité

Dans le but de consolider leurs liens et mettre sur pied une stratégie commune et efficace de coopération, fondée sur leur ancien accord signé en 1974, les experts de la République démocratique du Congo (RDC) et ceux du Congo se sont réunis, le 20 décembre, à Brazzaville.

La rencontre entre les deux Congo s'inscrit dans le cadre de la douzième commission mixte de coopération et de la décision prise, le 6 décembre, par les deux pays, notamment lors de la visite officielle du président de la RDC au Congo. La résolution avait pour objectif de redynamiser les rapports entre les deux pays. Au terme des travaux, les représentants des délégations des deux pays, à savoir le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion des partenariats publics-privés, Denis Christel Denis Sassou Nguesso, et celui de l'Intégration régionale de la RDC, Didier Mazenga, ont signé quatre accords de coopération axés sur différents domaines. Ces accords concernent la lutte contre les maladies endémo-épidémiques, l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'intégration et la promotion de la femme et du genre ainsi que dans le domaine du commerce.

En dehors de ces accords, les deux pays ont également échangé sur les projets d'accords de coopération entre les ministères des Affaires étrangères, celui de la lutte contre la traite des enfants, la lutte contre la criminalité urbaine et celui relatif à la coopération militaire et technique sans oublier le projet lié au développement de la culture des pays, du tourisme, de la jeunesse et du domaine de sauvetage de la population en détresse.

Saluant l'excellence des relations amicales entre les deux Etats, Didier Mazenga a souligné que son pays est disposé à régulariser leurs rapports économiques, commerciaux, culturels et sécuritaires. Ceci, en intensifiant les relations bilatérales afin d'améliorer et relever le niveau de vie de la population qui constitue le pivot du développement de la diplomatie des Etats.

Pour le ministre congolais de la Coopération internationale et de la Promotion des partenariats publics-privés, le Congo donnera un nouvel élan pour booster cette coopération qui date depuis des années, en respectant les engagements des chefs d'Etat. D'autant plus que Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde.