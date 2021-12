Burkina Faso: Concours d'excellence en production médiatique - Zalissa Soré de lobspaalga.com remporte le 1er prix

La 10e réunion du Partenariat de Ouagadougou s'est tenue du 13 au 16 décembre 2021 à Ouagadougou en semi-virtuel dans ses 9 pays membres (Bénin, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Togo, Sénégal). En marge de cette activité, a eu lieu la remise du prix du 6e concours d'excellence en production médiatique sur la santé reproductive. Au Burkina Faso, notre consœur Zalissa Soré, journaliste à lobspaalga.Com, a été l'unique lauréate dans la catégorie presse écrite/en ligne.

" La planification familiale en contexte de crise humanitaire : préparation, réponse et résilience ", c'est sous ce thème que s'est tenue la 10e réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou. Cette rencontre regroupe chaque année les acteurs des 9 pays ouest-africains francophones. L'objectif ainsi affiché est de positionner la planification familiale au centre de l'autonomisation des femmes et des filles pour un développement harmonieux et durable des Etats membres de la RAPO. Ce séminaire a été une aubaine pour les organisateurs, en collaboration avec leur partenaire, Population Council, de remettre symboliquement les prix aux lauréats de la 6e édition du concours d'excellence en production médiatique sur la santé sexuelle et reproductive/planification familiale lancé le 12 juillet 2021. Si le concours a été lancé au profit des journalistes et bloggeurs des 9 pays membres du RAPO, on note que les lauréats viennent du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée Conakry et du Sénégal.

" Ce concours a été pensé pour magnifier le travail des journalistes quand on sait à quel point il est parfois difficile de parler des questions de santé reproductive et des droits des femmes et des jeunes filles. Depuis 6 ans, les journalistes des 9 pays membres du Partenariat de Ouagadougou sont invités à concourir dans 4 catégories, à savoir Télévision, Radio, Presse écrite et Blog ", a indiqué Marie Ba, directrice de l'Unité de coordination du partenariat de Ouagadougou (UCPO).

Zalissa Soré, journaliste de L'Observateur Paalga, précisément à lobspaalga.com, est l'unique lauréate pour le compte du Burkina. Elle a, en effet, remporté le 1er prix dans la catégorie presse écrite/en ligne d'une valeur d'un million de F CFA. Pour l'heureuse lauréate du jour, cette distinction est une invite à persévérer davantage dans le travail. " Je suis heureuse d'avoir reçu ce prix, et je remercie l'unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou. A travers mon article, j'ai cherché à montrer que jusqu'aujourd'hui nombreux sont ceux qui n'adhèrent pas encore à la planification familiale. Et parler de ces questions n'est pas toujours évident. Il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de sensibilisation à ce niveau. Aussi voudrais-je dédier le prix à l'ensemble des femmes, en particulier, à celles déplacées internes compte tenu de la situation actuelle ", a-t-elle ajouté.

En plus des attestations, les 1er et 2e du classement sont repartis respectivement avec la somme d'un million et cinq cent mille FCFA.

Encadré

Palmarès

Presse écrite et en ligne

- 1er prix : Zalissa Soré de lobspaalga.com du Burkina Faso pour son article "Méthodes contraceptives : cette pilule qui passe facilement chez certains, difficilement chez d'autres "

- 2e prix : Fulbert Adjimehossou du quotidien la Nation du Bénin pour son article " Planification familiale au Bénin : Le droit de véto persistant des hommes ".

Radio

- 1er : Achille Fatondji de l'ORTB du Bénin pour son émission "Les droits à la santé sexuelle et reproductive : Quand l'information fait défaut "

- 2e : Kolawolé Boniface Biaou de Parkou- Bénin pour son émission "Contraception : quand la femme béninoise exige désormais des méthodes applicables aux hommes ".

Télévision

- 1er : Alexandra Djotan de l'ORTB (Bénin) pour son émission " Eliminer les obstacles pour une prévalence contraceptive au Bénin "

- 2e : Hadiatou Barry de la RTG1 (Guinée) pour son émission " Planification familiale : les avantages chez les femmes à mobilité réduite "

Blog

- 1er : Chamsou Dine Baguiri (Bénin) pour son texte " Boom des grossesses post-confinement en milieu scolaire : quelle thérapie pour l'Afrique ? "

- 2e : Ibrahima Fall (Sénégal) pour son texte " Prise en compte des besoins des jeunes en santé sexuelle et reproductive dans les engagements du Sénégal ".