Cote d'Ivoire: ARTs et culture - Arlette badou n'guessan dévoile la vision du gouvernement ivoirien

Le rideau est tombé le dimanche 19 décembre 2021 dans la capitale politique ivoirienne sur la 7ème édition de la Semaine Nationale des Arts et de la Culture (Snac), dont le thème général était : " Contribution des industries culturelles et créatives à l'économie d'une Côte d'Ivoire émergente ". Saisissant l'occasion de l'ouverture de cette activité artistique, culturelle et économique, Arlette Badou N'guessan, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a expliqué la vision du gouvernement, et du président de la République Alassane Ouattara qui est celle de faire du secteur des arts et de la culture, une véritable industrie, également un écosystème de valeurs permettant de participer effectivement et sensiblement au PIB.

" En effet, il ne s'agit plus de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel, mais aller au-delà en favorisant une émergence d'une véritable économie de la culture. Cela permettra in fine aux professionnels du secteur et aux populations de profiter des retombées de cette industrie. À terme, l'industrie des arts et du spectacle, doit pouvoir impacter les populations en termes d'emplois directs et indirects et de chiffres d'affaires ", a-t-elle fait savoir. À cet égard, elle a rendu un hommage mérité au Président de la République et au Premier Ministre pour avoir accepté d'accompagner le secteur en autorisant les réformes idoines, à l'effet d'impulser un dynamisme industriel des arts et de la culture. S'agissant de cette édition du Snac, qui a réuni une palette choisie de groupes traditionnels venus des 32 régions culturelles du pays, la ministre Badou N'guessan a relevé qu'il s'agissait de partager les cultures des peuples et de faire en sorte que les cœurs d'hommes sensibles soient pénétrés par ces cultures et ces émotions qui nous unissent et nous font découvrir une autre vision plus fraternelle de l'humanité fondée sur le principe du vivre ensemble.

Le Mali, le Burkina, la Guinée présents

Cette cérémonie a enregistré la participation de pays-amis de la Cedeao, en l'occurrence

le Mali, le Burkina, la Guinée. Pour l'an 7 de la nouvelle formule de ce Festival, cette année, le commissariat général a apporté des innovations. À savoir ,initier non seulement une étude sur l'économie culturelle basée sur la contribution des industries culturelles et créatives qui est une invite à réfléchir sur les grands défis à relever et les outils à mettre en œuvre pour impulser l'émergence de notre pays, mais aussi en développant un programme dont le contenu parle de lui-même. C'est-à-dire rendre possible la participation de toutes les régions du pays, mais aussi et surtout d'accorder la priorité aux musiques et danses traditionnelles qui font partie du patrimoine vivant de la Côte d'Ivoire. La Semaine Nationale des Arts et de la Culture, ambitionne d'être une porte ouverte sur le Masa et d'autres marchés internationaux. C'est pourquoi, elle a indiqué que son département entend poursuivre cette belle expérience qui va permettre aux troupes de se professionnaliser tout en se projetant sur le marché national et international.