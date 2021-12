Burkina Faso: Soutien aux forces de défense et de sécurité - L'UNIR/MPS donne du sang comme effort de guerre

Le siège de l'Union pour la Renaissance, Mouvement patriotique sankariste (UNIR-MPS) de Réo a été pris d'assaut, le samedi 18 décembre 2021, par des militants et sympathisants à l'occasion de la journée de don de sang initiée par les responsables de ce parti avec au-devant le député Edasso Rodrigue Bayala. Cette opération a permis de collecter plus de cent poches de sang et s'inscrit dans une série d'activités destinées à soutenir nos FDS.

" Etant fils du Burkina Faso, chaque jour, nous entendons les échos de cette guerre qui nous est imposée par les terroristes, avec son lot de victimes militaires, civiles et de déplacés. En tant que Burkinabè, nous nous sommes fait l'obligation de soutenir nos forces de défense et de sécurité (FDS) et nos volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ". Telles sont les propos de l'honorable député, Maître Edasso Rodrigue Bayala, initiateur de cette activité qui vise à mobiliser les populations pour l'effort de guerre. Il s'agit aussi, selon cet avocat de métier de prouver aux FDS et aux VDP que le peuple burkinabè est derrière eux.

" En tant que parti républicain, l'UNIR-MPS estime que les partis politiques ne doivent plus être visibles que pendant les campagnes. Les partis politiques doivent s'impliquer dans la vie de nos sociétés, se mobiliser et agir quand ces sociétés font face à des défis ", explique Me Edasso Rodrigue Bayala pour encore justifier l'organisation de cette activité. Elle se déroulera de ce mois de décembre à janvier 2022 et permettra à l'ensemble des citoyens de la province d'y contribuer en nature et en espèces au profit des FDS, des VDP et des personnes déplacées.

Pour Edasso Bayala, si la situation le commande, son parti est prêt à mobiliser ses militants afin de monter au front pour le combat libérateur de notre pays. Il a remercié le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) du Centre-Ouest et la population du Sanguié pour sa forte participation qui aura permis de collecter au-delà des cent poches de sang visées. Il a exhorté chacun à collaborer à la lutte contre le terrorisme et à dénoncer tout comportement et individu suspects aux autorités compétentes.