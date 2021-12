Madagascar: Antananarivo - Trois jours chauds

La température globale connaitra une petite augmentation, d'après les prévisions météorologiques hier et ce dans les trois jours suivants.

Dans la capitale, la température augmentera progressivement. " Pour mardi, la température varie entre 27°C à 28°C, pour jeudi elle pourrait atteindre les 30°C. Les températures sont les mêmes à Fiana-rantsoa et Antsirabe ", annonce le prévisionniste.

Dans la région Analamanga, on s'attend à des pluies orageuses intermittentes dans les trois jours qui viennent. Dans d'autres régions, des pluies faibles persisteront autour des régions Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy et Atsimo Atsinana-na. Un temps graduellement mi-couvert apparaitra sur la partie Est des hautes terres et la partie Nord. Un temps sera peu nuageux à partiellement nuageux sur le reste du pays. Dans l'après-midi, des averses isolées localement orageuses se manifesteront ailleurs et un ciel partiellement nuageux sur le littoral des régions Sofia, Boeny, Melaky, Menabe, Atsimo Andrefana et les régions Androy et Anosy.

35°C Maevatanàna

Pour Antananarivo, la température minimale est de 18°C tandis que la maximale est de 28°C. Pour Antsirabe, la température minimale est de 16°C, mais la température maximale est de 26°C. À Fianarantsoa, la température minimale est de 17°C, mais la maximale est de 27°C . Dans la région Menabe, Morondava affichera un mercure de 23°C pour la température minimale et 32°C pour la maximale.

À Maevatanàna, la température maximale atteindra les 35°C.Le temps restera sec sur les côtes Ouest et Sud de Madagascar pour le mercredi. Pour la journée du jeudi, le temps sera sec le matin mais reviendra nuageux avec possibilité d'averses intermittentes sur les hautes terres notamment dans l'après midi. La partie Nord et les côtes Est de l'île seront arrosées par des pluies orageuses. La moitié Sud et les côtes Ouest seront sèches