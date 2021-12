Madagascar: Enseignement technique - La qualité de formation à améliorer

Un grand changement au sein du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Les chefs d'établissements de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ne seront plus des personnes désignées. Ils doivent suivre une formation de deux ans, en plus de leur diplôme, pour décrocher le poste d'un chef d'établissement.

" Nous avons comme objectif d'améliorer la qualité d'enseignement et de formation. Pour cela, nos futurs chefs d'établissement suivront des formations sur la pédagogie et sur l'administration de l'établissement, entre autres ", indique Jean Tsita-hitse Tahadray, directeur de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était à l'hôtel le Pavé Antaninarenina, hier, dans le cadre de la consultation du dispositif de formation des chefs d'établissement.

Les contenus des formations que bénéficieront les candidats au poste de chef d'établissement seraient encore à voir.

Madagascar compte soixante-quatorze lycées techniques et professionnels, et cinquante-six centres de formation professionnelle. Le ministère de l'Enseigne-- ment technique et de la formation professionnelle a pour ambition de construire des lycées techniques et professionnels et des centres de formation professionnelle, au niveau de tous les districts, pour satisfaire les besoins.