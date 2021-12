Cote d'Ivoire: Prix du patrimoine archivistique 2021 - Plusieurs institutions et acteurs d'administration distingués

Pour leur bonne gestion des archives, des institutions et acteurs de l'administration publique et privée ont été récemment primés à Abidjan à l'occasion de la grande nuit du patrimoine archivistique. Une initiative de l'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire (Ajeaci), présidé par Charles Kouassi. À cet événement, qui a pour objectif de distinguer les structures et personnalités qui œuvrent pour le développement du secteur archivistique en Côte d'Ivoire, ce sont 22 prix, dont 6 prix spéciaux qui ont été attribués à des ministres et directeurs généraux des entreprises. Ce sont entre-autres, Ibrahim Cissé Bacongo, Kaba Nialé, Adama Camara respectivement ministres des Affaires présidentielles, du Plan et du Développement, et celui de l'Emploi et de la Protection Sociale...

Outre ses prix spéciaux, plusieurs structures ont été honorées. Dans la catégorie, "administration publique ", l'Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) a raflé le 1er prix, suivi du ministère du Plan et du Développement arrivé en 2e position. Dans la catégorie, " administration publique ", l'Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) a raflé le 1er prix, suivi du ministère du Plan et du Développement arrivé en 2e position. Au titre de l'administration Privée, la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) est sortie en tête du lot. En ce qui concerne les institutions d'État et de la République, le Commission électoral indépendant (Cei) a tiré son épingle du jeu.

Faisons remarquer que dans la catégorie des organismes et institutions internationales, le Centre hospitalier universitaire (Chu) pédiatrique Charles De Gaulle de Ouagadougou (Burkina Faso) a remporté le premier prix. Aussi est-il important de souligner que pour cette édition 2021, le grand prix spécial "Jacques Chapy", le nom du dernier directeur des archives de l'Afrique occidentale française (Aof) est revenu au Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd). En outre, des prix d'honneur ont été attribués à la Matca (Mutuelle des assurances des taxis compteurs d'Abidjan), la Banque nationale d'investissement (Bni), et le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Tout en distinguant toutes ces personnalités et structures Charles Kouassi président de l'Ajeaci, a soutenu que célébrer " notre patrimoine, c'est aussi présenter son importance et son rôle dans la transmission de la mémoire vivante des temps et siècles passés afin de retrouver les traces de l'évolution politique, économique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire ".