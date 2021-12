Cote d'Ivoire: Fesci - Allah Saint-Clair réélu pour un second mandat

Et de deux pour Allah Saint-Clair. Il a été réélu secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) pour un second mandat de deux ans à l'issue du 11ème congrès ordinaire tenu du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2021, à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody. Ces assises ont enregistré pour le poste de secrétaire général, deux candidatures, celle de Bamba Mohammed alias "Bamba" et Allah Saint-Clair dit Makélélé.

En définitive, un consensus s'est fait autour de la candidature de "Makélélé" qui a été réélu, par acclamation dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 décembre 2021. Allah Saint-Clair dit "Makélélé" veut continuer à travailler pour l'amélioration des conditions d'études des élèves et étudiants.

En rappel, la Fesci est la plus grande organisation estudiantine et scolaire ivoirienne de Côte d'Ivoire. Elle a été dirigée successivement par Martial Ahipeaud, Blé Guirao, Eugène Djué, Guillaume Soro, Blé Goudé, Jean-Ives Dibopieu Kuyo Serge, Serge Koffi, Augustin Mian, Assi Fulgence Assi et maintenant Allah Saint-Clair.

Cette puissante fédération estudiantine et scolaire est née en 1990 en 1990 à la paroisse catholique Sainte-Famille de la Riviera 2.