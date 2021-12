Cote d'Ivoire: Classement des établissements touristiques - Siandou Fofana lance l'opération

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé, le lundi 20 décembre, à l'hôtel Rose blanche, dans la commune de Cocody, au lancement de l'opération de normalisation et de classement des établissements touristiques de Côte d'Ivoire.

Cet acte majeur pour le tourisme ivoirien est l'aboutissement d'un processus qui prend sa source légale dans le code du tourisme édicté en 2014 et qui s'inscrit dans le projet "Sublime Côte d'Ivoire" dont l'objectif est de positionner le pays comme l'une des meilleures destinations touristiques africaines.

Conduit par Côte d'Ivoire normalisation (Codinorm), office national de codification, de normalisation et de qualité, et placé sous l'égide du ministère du Tourisme et des Loisirs, le lancement de l'opération a réuni des membres du corps diplomatique ainsi que les faitières des établissements touristiques.

Entamant la série des allocutions, N'Guettia Marcel, président du Fonds de développement touristique, a rappelé l'importance pour nos réceptifs hôteliers de se mettre aux normes des standards internationaux afin de relever les défis de la concurrence, de la qualité de service, de la modernité, de l'innovation et de l'écologie. Puis, il a décliné les critères d'évaluation à partir desquels les inspecteurs attribuent des notes aux établissements touristiques.

À sa suite, Kouassi Yao Edmond, directeur du Codinorm, a montré l'intérêt pour les tenanciers d'hôtels, restaurants et autres établissements touristiques de se mettre à jour des standards internationaux. Selon lui, cela est un atout, voire une garantie pour accroître leur clientèle et par voie de conséquence leurs revenus.

Au nom de l'ensemble des faitières des établissements touristiques de Côte d'Ivoire, Diomandé Mamadou a salué l'initiative et a dit que " l'action de ce jour permettra à notre secteur de voir un nouveau jour ", a-t-il relevé. Puis d'ajouter que : " nous souhaitons que le classement des établissements touristiques soit obligatoire et se fasse en application stricte des normes du Codinorm ", a-t-il plaidé.

Clôturant la série des allocutions, le ministre Siandou Fofana a félicité l'ensemble des acteurs du tourisme pour leur engagement à porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. " Le Président de la République, en instaurant la journée de l'excellence, recherche l'excellence dans tous les secteurs d'activités en Côte d'Ivoire (...) C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble des établissements touristiques à adopter la démarche qualité afin d'aboutir à un classement qui soit en conformité avec les services proposés aux clients. Cette démarche nous aidera à aboutir à l'émergence des champions nationaux ", a-t-il souligné, avant de procéder à la découverte des panonceaux de l'établissement qui accueillait la cérémonie de lancement. Puis avec sa délégation, deux autres établissements (Un hôtel et un restaurant) ont vu leurs panonceaux dévoilés au public.

Cette opération de lancement qui ne concerne, pour le moment, que la ville d'Abidjan devrait s'étendre sur l'ensemble du territoire. Et, à terme, en fonction du niveau de prestations qualitatives d'hébergement, de gastronomie et autres commodités, les établissements touristiques les plus performants verront apposer à leurs frontispices le label Codinorm.