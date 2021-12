Sénégal: Diourbel / Les ménages à bout de souffle interpellent l'État

La hausse notée ces derniers temps sur les denrées de premières nécessités est durement ressentie par les ménages du Baol. Ces derniers qui n'arrivent plus à assurer les 3 repas quotidiens invitent le président de la République à diminuer les prix de ces denrées pour leur permettre de subvenir à leurs besoins alimentaires.

La hausse des denrées de premières nécessités est durement ressentie par les ménages de Diourbel. La plupart des familles en ville arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Mme Nogaye Diagne, une vendeuse de café Touba au marché Ndoumbé Diop âgée de 55 ans, trouvée assise confortablement dans sa chaise raconte : " nous sommes très fatigués, nous les ménages et surtout les femmes. Nous avions l'habitude au Sénégal de respecter les 3 repas quotidiens. Nous arrivons aujourd'hui difficilement à assurer le repas de midi. Le diner, nous n'en parlons même pas".

Et de poursuivre : " Nous achetons souvent le soir la bouillie de mil appelée " fondé ". Parce que la plupart des ménages n'assurent pas le diner. Les chefs de familles assurent simplement le petit-déjeuner et le repas. Il y a même des gens qui ne peuvent assurer le repas de midi. Nous avons constaté une hausse sur le riz et sur l'huile. Les poissons qui coûtaient à l'époque 100 frs l'unité coûtent désormais 300 frs ou 400 frs. Les femmes sont très fatiguées. Nous nous débrouillons avec notre café. Nous n'avons pas assez de moyens. Tout est cher ".

Et de clamer haut et fort : " Le Président de la République Macky Sall devrait nous aider à diminuer le prix du riz et de l'huile. Le litre d'huile qui se négociait à 1200 frs se vend actuellement à 1300 frs. Le kilogramme de riz parfumé se vend à 400 frs et l'autre riz brisé se vend à 350 frs le Kg. Et les gens s'apprêtaient à augmenter le prix du pain ". Conclusion, dira-t-elle, " la vie est vraiment chère. Et tout cela repose sur les femmes ".

A lire sur le même dossier : Hausse généralisée du prix des denrées, du loyer, de l'électricité et de l'eau : Une pilule mal digérée par les ménages

Mor Guèye Diouf, un enseignant à la retraite, embouche la même trompette.

" La hausse du prix des denrées alimentaires a hautement affligé le pouvoir d'achat des familles. Quel que soit le rang social, nous ressentons tous les effets de ces problèmes-là. Nous avons certes des pensions de retraites acceptables mais nous sommes personnellement fauchés à cause de la longue maladie de mon épouse. A cela vient s'ajouter la cherté des denrées alimentaires ".

Non loin de là, on retrouve un vulgarisateur qui préfère garder l'anonymat. Trouvé en face de la gare routière de taxis sise sur l'hôtel de ville de Diourbel, il nous assène sans fioritures : "L'Etat doit aider les couches vulnérables. Les populations sont très fatiguées car la vie est très chère. Il y a beaucoup de difficultés : le riz, l'huile et le pain sont des denrées qui ont connu des augmentations. Le matériel importé avec lequel nous travaillons est devenu trop cher alors que nos revenus n'ont pas augmenté. Nous avons augmenté 1500 F Cfa sur notre dépense quotidienne pour nous permettre de pouvoir satisfaire nos besoins alimentaires. C'est dur pour un gorgorlu "