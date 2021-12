Cote d'Ivoire: Ministère des transports - Un plan stratégique et un annuaire statistique 2022 au coeur d'un atelier

La direction de la planification, des statistiques, des projets et de la prospective (Dpspp) du Ministère des Transports a organisé un atelier les 16 et 17 décembre, à Grand-Bassam, sous la supervision de l'Autorité de Régulation du Transport Intérieur (Arti),

L'atelier est consacré à des réflexions pour contribuer efficacement à l'élaboration des études nationales prospectives, des plans nationaux de développement et des programmes d'investissements publics ainsi que la programmation, le suivi-évaluation des projets et la production de statistiques pour le compte du Ministère des Transports.

Selon le ministère des transports, cet atelier qui s'est déroulé en présence de M. Bohoussou Georges, directeur de la Dpspp, vise surtout l'élaboration du plan d'actions 2022 de ladite direction.

Au cours des deux jours de travaux, les participants ont dressé le bilan des activités 2021 de la Dpspp à travers ses quatre sous-directions, à savoir les sous-directions de la planification et de la programmation, des études et de la prospective, de la coordination et du suivi-évaluation des projets et enfin des statistiques et de l'informatique.

Ils ont aussi mené des réflexions qui ont abouti à l'élaboration du plan d'actions 2022 de leur Direction. Il s'agit notamment de doter le ministère des Transports d'un Plan Stratégique de Développement des Transports (PSDT) et d'un annuaire statistique avec principalement pour objectif de disposer dans un document unique l'inventaire des données sur les activités du Ministère en vue d'une meilleure orientation.

" Ce plan devra répondre aux défis de modernisation des systèmes des transports engagés par le Ministre Amadou Koné ", a expliqué M. Bohoussou Georges à la clôture de l'atelier, invitant ses collaborateurs à s'approprier ce plan d'actions, car, soutiendra-t-il, " un plan d'actions ne vaut que par l'utilisation qu'on en fait ".

En outre, ces travaux ont été l'occasion de faire une analyse des acquis et de dégager d'importantes recommandations dans le but de réussir les missions assignées à cette direction centrale du Ministère des Transports. A travers ces recommandations, chacun des agents de la Dpspp devra s'impliquer davantage dans les activités, prendre des initiatives et faire des propositions pertinentes. Aussi, le Ministère devra doter la Dpspp des resspurces nécessaires (humaines et matérielles informatiques) à l'atteinte des résultats escomptés.