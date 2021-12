Algérie: Sonatrach et IANOR signent un contrat d'application de certification "ISO 37 001"

Alger — Le groupe Sonatrach et l'Institut algérien de normalisation (IANOR) ont signé, lundi, un contrat d'application de certification "ISO 37 001" visant à "doter les établissements de systèmes et de normes en vigueur dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la culture de l'éthique institutionnelle", a indiqué un communiqué du groupe.

Cette initiative a pour objectif de "conforter les relations de confiance mutuelle entre la Sonatrach, les différents clients et les partenaires à l'échelle nationale et internationale, conformément aux exigences du cadre juridique et règlementaire, précise la même source.

Le groupe Sonatrach s'est dit déterminé à "asseoir des règles plus rigoureuses en termes de respect des lois et règles de transparence et de probité dans tous ses domaines d'activités".