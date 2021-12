Algérie: Lutte contre la corruption - Nécessité d'impliquer toutes les parties concernées

Alger — Le Président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour, a déclaré lundi à Alger que son organisme a veillé à l'implication de toutes les parties dans le processus de la préparation du projet de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, s'appuyant sur un dispositif d'évaluation anti-corruption (AIA) de la Corée de Sud.

Intervenant en début de la rencontre internationale sous le thème "évaluation des mesures de la lutte contre la corruption en Algérie selon l'outil d'évaluation des initiatives anticorruption AIA de la République de Corée", organisée au Centre international des conférences (CIC) par l'ONLCP et le Bureau du PNUD en Algérie, M. Kour a souligné que l'ONPLC a veillé à "l'implication de toutes les parties nationales et étrangères, publiques et privées, gouvernementales ou non gouvernementales, dans le processus de la préparation du projet de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption".

Cette stratégie, ajoute M. Kour, "contient des orientations et des activités à réaliser et définit surtout les ressources, les emplois du temps et les coûts nécessaires pour sa concrétisation".

Le projet de la stratégie inclut aussi, selon le même intervenant, "un mécanisme de surveillance et de d'évaluation qui consiste à créer le Haut comité national, placé sous l'autorité du Premier ministre, et assurant la coordination entre l'ensemble des parties concernées".

Pour ce qui est de l'outil innovant qui a été mis au point et développé depuis 2002 par l'Autorité de la lutte anticorruption et les droits civils (ACRC) de Corée de Sud, M. Kour a tenu à souligner que ce mécanisme "a prouvé son efficacité, non seulement en Corée du Sud, mais également dans d'autres pays où il a été déjà appliqué".

De son côté, la représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko, a indiqué que le PNUD a "le privilège d'accompagner, depuis octobre 2019, l'ONPLC dans une démarche participative qui met l'accent sur le renforcement des facteurs de résilience et des capacités des acteurs concernés et l'approche intégré basée sur la concertation, l'échange de bonnes pratiques et la consolidation des efforts déployés par les autorités algériennes".

La stratégie nationale de lutte contre la corruption, selon Blerta Aliko, "met l'accent sur l'importance des mécanismes de suivi et d'évaluation par la mise en œuvre effective et efficace des mesures arrêtées dans le plan d'action", indiquant par ailleurs, que cette rencontre "ouvre de nouvelles perspectives pour notre partenariat stratégique".

Pour la membre de l'Autorité de la lutte anticorruption et des droits civils coréenne, Ahjung Lee, "l'outil d'évaluation AIA a prouvé son efficacité en terme de surveillance et de suivi de la stratégie de la lutte contre la corruption", tout en se félicitant de l'approche des deux pays, l'Algérie et la Corée de Sud, dans ce domaine.