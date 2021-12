Afrique: Tenue de can2021 au Cameroun - Dr Motsepe affiche sa confiance

C'est clair maintenant ! La Can 2021 se tiendra à partir du 9 janvier 2022 au Cameroun contrairement aux rumeurs qui ont couru jusque-là. Ou du moins si on en croit au président de la Confédération africaine de football. Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe a tenté de rassurer les africains et les amoureux du football africain hier, lundi 20 décembre lors d'une visite des installations au stade Olembé de Yaoundé, en compagnie du ministre des sports camerounais et du nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o Fils.

Il y aura ni report, ni annulation de la Coupe d'Afrique des Nations de Football (CAN) contrairement aux rumeurs distillaient ça et là. Elle aura bel et bien lieu à partir du 9 janvier 2022. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe l'a confirmé hier, lundi 20 décembre lors d'une visite au stade Olembé de Yaoundé en compagnie du tout nouveau président la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o Fils, du ministre d'Etat secrétaire général de la Présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngoh et d'autres autorités camerounaises.

"Tout le monde doit être là le 7 janvier 2022. Dès le 9, c'est le coup d'envoi. Je viendrai avec ma femme et mes enfants parce que nous sommes tous désormais Camerounais. Mon message à l'Afrique et au monde est le suivant : nous allons organiser, en partenariat avec le gouvernement camerounais, le peuple camerounais. Nous sommes prêts à montrer au reste du monde le meilleur du football africain et aussi le meilleur de l'hospitalité africaine. Ce sera un succès", a déclaré Patrice Motsepe. Poursuivant son propos, il ajoute : " Nous devons croire en nos valeurs. Nous devons arrêter l'auto-calomnie. Arrêtons la critique stérile. Je suis confiant et excité. Je suis fier de voir mes frères ici qui ont donné une bonne contribution à la réussite de cet évènement".

Pourtant, depuis quelques jours, l'idée d'un report ou d'une annulation de la Can 2021 est agitée dans beaucoup de médias étrangers. "Selon nos informations, la CAN pourrait annoncer une annulation de l'édition 2022 au Cameroun. La réflexion est en tout cas engagée ", pouvait-t-on lire dans un article sur RMC. Selon d'autres informations, même le président de la FIFA s'est dit favorable à cette décision. A Doha le 19 décembre dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantino aurait demandé au comité exécutif de la CAF de reporter la compétition. Il aurait évoqué l'incertitude concernant les infrastructures camerounaises, l'émergence du variant Omicron, la menace des clubs européens de ne pas libérer leurs joueurs. Sur ce, beaucoup d'africains sont montés en créneaux pour dénoncer ce qu'ils qualifient de manque de respect envers le Cameroun et l'Afrique en général. Surtout que la CAN 2019 jouée en Egypte lui avait été retirée par la CAF qui évoquait un retard en matière d'infrastructures et de sécurité.