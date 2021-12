Maroc: Istanbul - Cérémonie en l'honneur des compétences marocaines établies en Turquie

Istanbul — Le Club "Maghreb Professionals" à Istanbul a rendu un vibrant hommage aux compétences marocaines basées en Turquie, à l'occasion d'une soirée organisée récemment pour célébrer les actions du club au titre de l'année 2021, en présence des membres de la communauté marocaine établie dans ce pays.

Lors de cette soirée, qui s'est déroulée dans une ambiance marocaine authentique, les membres du Club, un groupement de professionnels marocains dont des cadres ayant étudié et travaillé dans différents secteurs en Turquie, ainsi que des entrepreneurs dans ce pays, ont passé en revue les diverses activités et initiatives initiées au cours de l'année 2021, outre le plan d'action pour l'année prochaine.

Selon les organisateurs, le club prévoit d'organiser régulièrement des événements dédiés aux échanges autour des opportunités d'investissement et d'affaires, au partage des meilleures pratiques et d'expériences, à l'organisation de rencontres avec la participation des groupements professionnels turcs et internationaux, en plus de la tenue de sessions de formation ayant trait aux compétences en leadership et en gestion d'entreprise.

Dans une allocution de circonstance, le consul général du Maroc à Istanbul, El Mehdi Rami, a mis en avant le rôle des compétences marocaines à l'étranger en tant que "force motrice de développement, à même d'apporter une contribution qualitative à l'accélération des efforts de développement et de modernisation consentis par le Royaume, en particulier aux niveaux économique et social".

Les compétences marocaines, qui représentent un capital humain précieux, ont accumulé une formation académique riche et une expérience professionnelle distinguée, et sont invitées à mettre à profit leur expertise et leurs connaissances au service de l'encadrement des jeunes marocains et de la mise en œuvre des stratégies et des projets de développement lancés dans le Royaume, a-t-il souligné.

Le diplomate marocain a salué, dans ce sens, le niveau des compétences professionnelles et académiques au sein du Club "Maghreb Professionals", et les initiatives et programmes qu'il entreprend pour représenter dignement le Royaume et valoriser son image en Turquie, ainsi que pour renforcer les canaux de communication, en particulier avec les professionnels et les acteurs économiques des deux pays.

Pour sa part, Mme Chama Oumamass, membres du club, a mis en avant le riche bilan des activités organisées par le club, malgré le contexte lié à la pandémie de coronavirus, faisant remarquer que ces activités tenues en format virtuel ou en présentiel, ont abordé des question se rapportant à différents domaines, dont l'apport du réseautage au développement des entreprises, les perspectives post-Covid, le rôle des groupes de réflexion dans la modernisation des communautés, les monnaies numériques, le marketing et le commerce électronique, et les spécificités des secteurs d'entreprenariat au Maroc et en Turquie

Pour sa part, M. Mahdi Hamam, l'un des fondateurs du club, a relevé que "Maghreb Professionals" comprend une pléiade de jeunes résidant en Turquie, dont des ingénieurs et des médecins ainsi que des investisseurs actifs dans un certain nombre de secteurs vitaux en Turquie, expliquant que la création du club procède de la volonté de ses membres de rassembler les compétences marocaines au sein d'une structure organisée pour bénéficier de leurs expériences diverses, puis mettre ces expériences à la disposition de la patrie, et mobiliser les synergies pour contribuer à son développement.

M. Hamam a indiqué que les activités du club, qui entend étendre ses activités à un certain nombre de villes turques, portent sur divers domaines, citant notamment l'organisation de réunions professionnelles et des sessions de formation qui répondent aux besoins de ses membres et à leurs attentes, ainsi que l'établissement de relations professionnelles avec leurs homologues turcs.

Au cours de cette année, les activités du club ont concerné trois axes ayant trait à l'entreprenariat, à l'investissement, et à l'organisation de formations au profit des spécialistes de l'exportation, a-t-il ajouté.