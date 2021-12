Afrique: 7ème Sommet Mondial OGP - La Côte d'Ivoire dresse, le bilan des activités menées

" Fournir une vision pour l'avenir et renouveler l'engagement politique pour soutenir la mise en place des réformes en matière de gouvernement ouvert, notamment en ce qui concerne l'espace civique, la participation citoyenne, l'intégrité et l'innovation digitale ", tels étaient, les thèmes du 7ème Sommet de l'Open Government Partnership (OGP), qui s'est tenu du 15 au 17 décembre 2021 à Séoul en Corée. Par ailleurs, compte tenu de la pandémie de COVID-19, ce Sommet Mondial s'est principalement déroulé en ligne. En Côte d'Ivoire, en prélude audit événement, le Comité Technique OGP (CT-OGP) conduit par sa présidente, madame Koné Mariama a initié une série d'activités, dont un panel sur l'université virtuelle de Côte d'Ivoire et un autre sur le budget participatif, le 14 décembre 2021.

Au premier panel, il a été prouvé l'impact positif du numérique, à travers l'exemple de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci), dans la participation citoyenne et l'inclusion. Les avantages du budget participatif en termes de transparence, de participation citoyenne et d'accès à l'information furent présentés au second panel.

À l'ouverture officielle dudit Sommet Mondial qui s'est déroulé, le 15 décembre 2021 en direct de Séoul, Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie et également point focal de l'OGP en Côte d'Ivoire a réaffirmé l'engagement de son pays à la bonne gouvernance. À cette occasion, le ministre, qui intervenait depuis Abidjan, s'est réjoui des énormes progrès réalisés par la Côte d'Ivoire, en matière de bonne gouvernance, depuis son adhésion à l'OGP en 2015. Ce fut un moment privilégié de partages d'expériences, de renforcement de capacités entre les pays pairs.

Le jeudi 16 décembre 2021, le comité technique OGP Côte d'Ivoire a organisé un atelier de suivi des engagements du PAN 2020-2022. Une activité qui était également suivie en ligne. En outre, ledit comité Technique a organisé, des consultations à l'effet de collecter plusieurs thématiques qui serviront de base aux travaux de co-création du prochain Plan d'Action National. Le rideau est tombé, le vendredi 17 décembre 2021 marquant ainsi la fin de 7ème édition du Sommet Mondial OGP. Notons que depuis sa fondation en 2011, OGP s'est étendu à 78 pays et 76 juridictions locales qui travaillent aux côtés de milliers d'organisations de la société civile. Tous les deux ans, chaque membre soumet un plan d'action co-créé avec la société civile qui décrit des engagements concrets pour améliorer la transparence, la responsabilité et la participation du public au gouvernement.