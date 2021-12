Cote d'Ivoire: Secteur minier - Le Député de Hiré-Zégo visite les mines de Hiré et d'Agbaou

Le 10 décembre dernier, le groupe Allied Gold Corp, opérateur des mines d'or de Bonikro, Hiré et Agbaou, situées dans le département de Divo, accueillait l'Honorable Auguste Dago, Député de Hiré et Zégo communes et sous-préfectures, pour une visite de travail sur ses sites miniers.

Le groupe Allied Gold en tant qu'acteur majeur de l'économie dans la région, emploie sur ses opérations plus de 2.500 travailleurs pour une proportion de 95% de nationaux, dont 33% sont issus de la région. De 2008 à ce jour, Allied Gold a investi près de 10 milliards de Fcfa dans le développement communautaire.

Cette visite de travail a été l'opportunité pour le Député, d'avoir un aperçu du fonctionnement des activités minières et de s'imprégner des réalités de l'industrie. Elle lui a aussi permis d'avoir une meilleure appréciation des retombées de cette industrie pour les populations impactées à travers des visites de projets communautaires et des échanges avec les bénéficiaires.

La journée de visite a débuté par une présentation des activités du groupe Allied Gold en CI, sa contribution à l'économie nationale et au développement des populations locales. Elle a également permis d'aborder avec l'Honorable les risques opérationnels et les préoccupations du moment du groupe Allied Gold Corp notamment sa vision d'une approche intégrée, globale et concertée pour un meilleur impact sur le développement de la région. Les échanges ont porté aussi sur les améliorations possibles et souhaitables du cadre législatif des opérations minières en Côte d'Ivoire.

La délégation a également bénéficié d'un tour guidé des opérations minières dans la carrière de la mine de Hiré et de l'usine de la mine de Bonikro.

Les visites de projets communautaires ont concerné entre autres, la forêt de Depka, le Lycée, le château d'eau, et le Centre de Santé Urbain (Csu) de Hiré.

Créée en juin 2013 par la mine d'Agbaou, la forêt de Depka est une zone de conservation de la biodiversité de 8,5 ha entièrement gérée par la mine d'or d'Agbaou. L'honorable y a immortalisé son passage en y plantant un arbre symbolique. Elle renferme une diversité floristique et faunistique impressionnante et est le dernier refuge viable de plusieurs espèces à statut particulier.

Précédemment collège municipal, le statut dudit établissement a évolué en 2013 pour être érigé en lycée municipal grâce à la construction de bâtiments et au don d'équipements par la mine de Hiré et son Comité de Développement (Cdlm), un programme triennal d'extension est cours pour en faire un Lycée de référence au niveau régional. La délégation a également visité le projet du premier château d'eau (d'une capacité de 200 m3) de la ville de Hiré, entièrement financé par le Cdlm de Hiré. Quant au Centre de Santé Urbain de Hiré construit par la mine de Hiré, le plateau technique sanitaire en cours de renforcement par le Cdlm de Hiré, vise à le hisser au niveau équivalent d'un Chr.

Au terme de la visite de travail, l'Honorable Auguste Dago a remercié le groupe Allied Gold pour l'opportunité à lui offerte de s'imprégner des réalités de l'industrie minière. Il a également félicité le groupe pour les nombreuses actions communautaires réalisées. L'honorable a souhaité entre autres que la mine se penche sur les travaux de reprofilage et d'entretien de la route Hiré-Zégo, ainsi que ceux d'autres voies intérieures de la ville qui ne seront pas touchées par le projet de bitumage en cours.

L'Honorable a aussi émis le souhait que la mine accompagne dans le respect du cadre juridique et des bonnes pratiques internationales, les personnes dédommagées afin qu'elles ne retombent pas dans l'extrême pauvreté faute de mauvaise gestion des sommes obtenues à la suite de leur compension. Enfin, il a marqué sa disponibilité à accompagner le groupe Allied Gold sur les aspects de gestion des risques opérationnels et ses préoccupations.