Madagascar: Meilleur CEO - Ylias Akbaraly sur le toit de l'Afrique

Une bonne nouvelle pour le milieu des affaires et de l'entrepreneuriat. Le patron du groupe Redland, Ylias Akbaraly a décroché le titre du meilleur CEO de toute l'Afrique à Nouakchott. Un concours organisé par Financial Afrik Airwards.

Non, Madagascar n'est pas que famine, crise politique, pauvreté à grande échelle. De tristes clichés véhiculés sur les réseaux sociaux. La Grande île peut faire valoir aussi des atouts insoupçonnés. À l'image de l'homme d'affaires, Ylias Akbaraly distingué à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Ylias Akbaraly y a reçu le prix du CEO de l'année 2021 par le jury de Financial Afrik et par les votes du public.

Financial Afrik Awards est un évènement stratégique qui regroupe chaque année, depuis 2018, des experts, de hauts dirigeants, des banques, des assurances, des institutions publiques, des fintechs, des bourses, des fonds d'investissement ainsi que des PDG et décideurs d'Afrique et d'ailleurs.

La quatrième édition du " Financial Afrik Awards " à Nouakchott fut l'occasion de dévoiler la liste des cents personnalités qui transforment l'Afrique en 2021. L'évènement placé, cette année, sous le haut patronage de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, a réuni en présentiel plus de deux cent personnalités du monde de l'Économie, de la Finance et des Affaires et en virtuel, plus de mille inscrits qui ont suivi la conférence à travers le monde. Les cent personnalités qui transforment l'Afrique ont été désignées à travers dix-sept catégories telles que notamment le Financier de l'année, l'Économiste de l'année, le Banquier de l'année e t le CEO de l'année!

Des opérateurs économiques malgaches questionnés sur cette consécration n'ont pas manifesté un enthousiasme particulier à cet égard.

Attractivité

" Peut-être qu'il est un excellent meneur d'homme mais souvent il a tendance à s'écarter, à s'isoler du mouvement des opérateurs à Mada-gascar. Ces dernières années il a commencé à rectifier cette attitude d'un soliste sur les autres musiciens ". Un président d'un Groupement économique contacté au téléphone n'a pas voulu émettre son avis. Il est vrai que de telles distinctions ne garantissent guère l'octroi d'une quelconque ligne de financement. Mais elles peuvent, par contre, à contribuer à l'amélioration de l'attractivité du pays. Regorgeant, aux yeux d'investisseurs potentiels, des compétences avérées. Il n'est pas le seul dans ce nouvel élan de marketing économique. Comme l'ont fait les Barea à la CAN 2019, leur niveau.

Le Chairman de Redland (holding du Groupe Sipromad et de Thomson Broadcast), Ylias Akbaraly, a réussi le pari de la transformation de sa société familiale en un des groupes les plus prospères de Madagascar et de l'océan Indien. Avec l'acquisition de Thomson Broadcast en août 2018, Redland est devenu un groupe à dimension internationale.

Présent en France, aux États-Unis, aux Emirats, en Afrique et dans l'Océan Indien, Redland est un groupe international qui opère dans plusieurs secteurs tels que l'industrie, la finance, l'énergie, les technologies, le tourisme, l'aviation, l'immobilier et le broadcast. Dans le cadre du panel consacré aux enjeux et défis de l'Afrique en 2050, Ylias Akbaraly est intervenu aux côtés de M. Kane Ousmane Mamadou, Ministre Mauritanien de l'Économie et de la Promotion des Secteurs Productifs et de M. Mohamed Cheikh El Kebir, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie.

Ylias Akbaraly a vivement partagé sa vision de l'Afrique en 2050 au centre de laquelle: " Développement, croissance... etc. ... c'est bien ! Mais nous ne devons jamais perdre cette tradition, cette culture, cette source que nous, les Africains, nous avons. Aussi, nous devons être décomplexés en face de n'importe quel pays du monde car nous avons de grandes capacités ". Ylias Akbaraly a comme leitmotiv " nous devons être décomplexés en face de n'importe quel pays du monde ". Une ambition tout à fait justifiée à la hauteur de l'envergure du personnage.