Algérie: Covid-19 - Nécessité de prendre en charge les patients dans les hôpitaux

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a mis l'accent, lundi à Alger, sur l'impérative prise en charge des patients Covid-19 dans les hôpitaux, mettant en garde contre tout refus d'accueil des citoyens au niveau des structures hospitalières qui disposent de "tous les moyens matériel et humain" pour faire face au virus.

S'exprimant lors d'une réunion d'évaluation avec les directeurs locaux de la Santé et les directeurs d'hôpitaux, tenue via visioconférence, en présence de cadres de l'administration centrale et de membres de la commission scientifique, M. Benbouzid a mis en garde les directeurs des hôpitaux contre tout refus d'accueil des malades ou leur transfert vers un autre hôpital sous prétexte d'"un manque de lits".

"Dans les cas exceptionnels, l'hôpital est tenu d'effectuer des appels pour garantir un lit au malade dans un autre hôpital en prenant en charge son transfert via ambulance", a affirmé le ministre.

En prévision d'une 4e vague de Covid-19, le ministre a insisté sur l'impératif "d'éviter les erreurs et les lacunes enregistrées par son secteur durant la 3e vague du virus", soulignant "la disponibilité de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour faire face à la pandémie".

Relevant "la possibilité de recourir à des lits ordinaires de réanimation en cas de disponibilité des quantités suffisantes d'oxygène dans le souci d'éviter le manque enregistré dans les hôpitaux durant la 3e vague", M. Benbouzid a fait savoir que "certaines erreurs rencontrées dans le passé étaient dues à la mauvaise gestion".

M. Benbouzid a rappelé ses précédentes instructions relatives à la mobilisation d'hôpitaux et de services Covid-19, selon le recensement de la population et les cas qui y sont enregistrés, et sans préjudice aux spécialités de grande importance, telles que les services de lutte contre le cancer, d'obstétrique et de gynécologie, de réanimation, de chirurgie générale, d'urgence et de pédiatrie.

A cet égard, il a révélé que 5 hôpitaux ont été dédiés à la lutte contre la pandémie à Alger, et au moins deux (2) hôpitaux dans chaque wilaya pour éviter la pression.

Il a également donné des instructions pour doter tous les hôpitaux d'un stock de médicaments nécessaires, notamment les anticoagulants, soulignant la disponibilité du ministère à les accompagner.

M. Benbouzid a souligné la nécessité "d'une préparation permanente, notamment au niveau des urgences, pour faire face à toute urgence, d'autant plus que la bataille contre le virus ,a-t-il dit," est toujours en cours et que le nombre de cas est en hausse".