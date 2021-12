Madagascar: Sports Universitaires - Rinho Razafinjato dicte sa loi en savate

La première édition de Sports Universitaires inter-mentions fut un succès. L'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) termine première au classement avec cinq médailles d'or.

Après quelques mois de compétitions, toutes les finales de Sports-U inter-mentions, organisées par la Direction de l'Office des Sports et de la Culture (DOSC), se sont déroulées la semaine passée à Ankatso. Huit disciplines ont été au menu avec la participation des facultés et écoles de l'Université d'Antananarivo.

En savate boxe, le multidisciplinaire Rinho Totina Razafinjato a redoré le blason de l'École normale supérieure (ENS). Il s'est illustré chez les hommes -75kg, c'était une logique après ses années d'expériences. En effet, le champion de Madagascar de pancrace s'est imposé face à Randy Hasina Ranaivoarisoa de l'ESPA à l'issue d'un duel serré de 3 rounds de 2 mn. Le combattant du club Top Team a ajouté une nouvelle étoile à son palmarès déjà bien garni. Toujours dans cette nouvelle discipline, l'ESPA a signé un beau doublé. Santatra Nomenjanahary a battu Valério Randrianasolo de l'ENS chez les -65kg, tandis que Fabien Rakotomalala a laminé Johnny Rakotonirina représentant de la Faculté des lettres (FLSH) chez les -56kg. Pourtant, son collègue Misoela Tenififaliana est sacré champion chez les -60kg en écartant Tahina Yohan Rajoelisolo.

En karaté, le seul et unique combat était le duel de dames entre l'économiste Anja Rabemanantsoa et la géologue Kanto Andriamialisoa. La victoire s'est tournée en faveur de cette dernière. En pétanque, le duo Fenohery-Théodos de l'ESPA s'offre la médaille d'or en éliminant Maharo et Njiva du département Sociologie. Anjaratiana Adrian a rajouté un métal précieux aux polytechniques en tennis de table. Il a battu son collègue Tiavina Mandimbiarivony. Fifaliana José de GPCI ESPA et Stéphanie Mamisoa, celle de LCC, ont été respectivement déclarés champion et championne en badminton.

Dans les disciplines collectives, les titres ont été départagés. Les deux équipes de l'EAD APSA étaient sacrées championnes en rugby à 7 et en football en écrasant respectivement l'équipe des Sciences et celle de Génie Civil. Elles ont remporté le bœuf et le mouton. Chez les footballeuses, l'équipe de Gestion a battu la formation de l'Étude malgache en finale. En volleyball, le Génie Civil chez les hommes et le département de Droit chez les dames, ont arraché le sacre.