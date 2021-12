Madagascar: Télévision numérique - StarTimes détient les droits TV de la Pro League

Startimes et Pro League s'associent pour une meilleure professionnalisation du football (Starleague

La compétition de football Pro League se professionnalise en termes de diffusion des émissions sportives.

En effet, la société StarTimes et l'association des Clubs de Football Elite de Madagascar (CFEM), mandatée par la Fédération Malagasy de Football pour organiser le championnat de première division de football "Pro League", ont signé une convention de partenariat vendredi dernier à Ibis Ankorondrano.

10 saisons

Grâce à cet accord, StarTimes détiendra les droits TV de la compétition Pro League pour 10 saisons, et ce, à compter de cette saison 2021-2022. Cette convention traduit la volonté StarTimes a fait son entrée à Madagascar il y a maintenant cinq ans, avec une vision, " permettre à chaque famille d'accéder à la télévision numérique et d'en jouir ". StarTimes s'est également donné pour mission de tout faire pour accroître les contenus locaux dans ses bouquets. " L'acquisition des meilleurs contenus sportifs locaux est au cœur de nos engagements" a déclaré Joyce Zafera, responsable communication de Startimes. " Pour la troisième saison du championnat organisé par la CFEM, la majorité des rencontres de Pro League seront ainsi diffusées sur la chaîne GasyStar. Cette chaîne 100% malgache met en valeur le sport et la culture locale, elle est disponible sur le réseau satellite DTH : 788, et terrestre DTT : 108 de StarTimes, ainsi que sur l'application mobile StarTimes ON. La compétition peut donc bénéficier d'une couverture nationale, voire internationale, pour le grand bonheur des férus du ballon rond et des amateurs du football local malgache dans le monde entier qui pourront donc suivre leurs équipes et joueurs préférés partout où ils sont " a-t-elle continué.

Signe fort

Pour cette saison 2021-2022, plus de la moitié des 125 matchs de Pro League programmés par la CFEM seront retransmis en direct sur Gasystar. La chaîne proposera également des rencontres en différé, ainsi que des émissions hebdomadaires et mensuelles autour de la compétition et du football local en général. La production des matchs et des émissions sera assurée par les producteurs de GasyStar et Sport261. Le sport en général et le football malgache en particulier louent l'investissement de StarTimes, signe fort d'une évolution constante de l'écosystème sportif à Madagascar. Enfin, la CFEM, de son côté, est enthousiaste à l'idée de voir StarTimes joindre le pool de partenaires qui l'accompagnent depuis 2019 dans le développement du football local.