Madagascar: Trêve des confiseurs - " Miara-manonja " marque une pause

L'émission de l'opposition va faire une trêve sur fond de dissension. Prochain rendez-vous l'année prochaine pour les polémistes de l'opposition.

Les fêtes approchent et les politiques vont faire taire les polémiques pour laisser à l'opinion un espace pour célébrer Noël et le nouvel an. L'émission politique " Miara-manonja " de l'opposition a déjà suspendu les interventions quotidiennes des opposants sur les ondes de la radio du député Fidèle Razara Piera. Mais l'autre " Miara-manonja " animée par l'aile Rabenirainy, député d'Ambohidratrimo, tiendra son rendez-vous quotidien jusqu'à ce jeudi 23 décembre, et ne reprendra que le 10 janvier prochain, a-t-on appris.

Covid-19. Sur les ondes, le débat politique sera mis entre parenthèses pendant quelques jours et les politiciens s'abstiendront de tout commentaire à caractère politique. Même sur les réseaux sociaux, les expressions politiques se raréfient pour laisser place aux messages relatifs à l'explosion des cas de contaminations de Covid-19. La situation sanitaire qui progresse à un rythme de plus en plus inquiétant préoccupe l'opinion nationale.

Redynamisation. Marc Ravalomanana, quant à lui, a déjà mis un terme à sa tournée politique. Ce dernier a bouclé depuis jeudi dernier, une descente dans l'axe Sud, depuis Tuléar à Fianarantsoa en passant par Ihosy. Le déplacement entre dans le cadre de la redynamisation de son parti Tiako i Madagasikara. En tout cas, Jean Claude Rakotonirina, coordonnateur du parti, a souligné que les prochaines séances de redynamisation ne vont se poursuivre que l'année prochaine.

Dissensions. Quoiqu'il en soit, le parti de l'ancien président reste miné par les dissensions. La direction du TIM est animée par deux clans de députés depuis juin dernier. Les partisans de Fetra Ralambozafimbololona et Mamy Rabenirainy, députés au cinquième arrondissement de la capitale et à Ambohidratrimo, forment un clan contre l'aile dirigée par Fidèle Razara Piera et Hanitra Razafimanantsoa, élus à Ambatondrazaka et au deuxième arrondissement.